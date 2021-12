Venerdì 10 Dicembre 2021, 05:02

SCUOLA

Sono partiti compatti ieri mattina alle 9 gli studenti di Majorana, Marconi, Mattei e del liceo artistico di Latina, per protestare sotto la sede della Provincia e richiedere un incontro con il dirigente per avere risposte precise e puntuali sulle varie situazioni riscontrate in merito all'edilizia: riscaldamenti che non partono, classi con problemi di infiltrazioni, umidità. Incontro che hanno ottenuto. «Abbiamo presentato tutte le problematiche presenti nella scuola - ha detto Luca Valenzani, rappresentante del Majorana - non solo per i riscaldamenti, ma anche per l'edilizia. Lunedì sarà effettuato dai tecnici un sopralluogo a cui parteciperemo anche noi. In merito alle classi escluse sono state avanzate due proposte: o il doppio turno o una rotazione che vede tutte classi al freddo in rotazione con un solo giorno di dad per le altre classi. Questo potrebbe durare per 10 giorni che è il termine ultimo che ci è stato dato dall'Ente». Per quanto riguarda la giornata di oggi: «Non sappiamo ancora cosa faremo perché dobbiamo parlare con tutti gli altri studenti spiegando cosa ci è stato proposto». Il presidente Vulcano ha inoltre annunciato ai ragazzi che è stato approvato un decreto relativo al progetto preliminare per l'ampliamento dell'istituto. Il liceo artistico e il Marconi porteranno invece ancora oggi avanti la protesta sotto la sede della Provincia. Vulcano ha spiegato che anche per il Marconi è previsto un ampliamento della sede ed entro l'estate sono in programma importanti interventi di manutenzione per un importo complessivo di 500mila euro. Nel frattempo a breve gli uffici della Provincia effettueranno un sopralluogo all'interno della scuola per verificare un eventuale mal funzionamento dell'impianto di riscaldamento in alcune aule per risolvere rapidamente il problema. Per quanto riguarda le istanze degli studenti del liceo artistico il Presidente e gli uffici si sono impegnati ad effettuare i lavori necessari ad eliminare la presenza di muffa in alcuni laboratori non appena le condizioni meteo lo consentiranno mentre è stato comunicato che a breve saranno fruibili anche gli altri quattro nuovi laboratori realizzati nella palestra. Rispetto alla richiesta di ampliamento della sede è arrivata la disponibilità ad avviare l'iter coinvolgendo anche il Comune di Latina per l'individuazione dell'area necessaria».

Francesca Balestrieri

