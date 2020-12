STUDENTI

I ragazzi delle scuole superiori rientreranno in classe il sette gennaio, per farlo in sicurezza la Asl ha avviato la nuova campagna di screening per la ricerca del Covid-19 promossa dalla Asl di Latina e rivolta a tutti gli studenti. I test sono partiti lunedì e sono rivolti ai giovani residenti nel Distretto 2 della Asl di Latina. Per accedere è obbligatoria la prenotazione tramite il sito della Asl. Sul sito aziendale saranno inoltre disponibili i moduli per il consenso informato da scaricare, compilare e firmare dal genitore nel caso di studenti minori di età.

Anche Fondi si sta attivando per il rientro in classe in sicurezza con screening programmati dal 2 al 6 gennaio. I tamponi sono su base volontaria ma sono vivamente consigliati: È una preziosa opportunità da cogliere al volo, ha detto il sindaco Beniamino Maschietto. Il Comune di Fondi, infatti, ha acquistato 3200 test antigenici rapidi. L'attività di convocazione ed effettuazione dei tamponi è a cura del comitato di Fondi della Croce Rossa Italiana che si avvarrà della collaborazione della Asl di Latina. Il drive in sarà allestito negli spazi di Piazzale delle Regioni dal 2 al 6 gennaio dalle 9 alle 16.

