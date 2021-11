Lunedì 15 Novembre 2021, 05:05

Una giornata dedicata all'Europa, al Movimento Federalista e al Manifesto di Ventotene. In due scuole e in un locale della zona pub se ne parlerà agli studenti e più in generale ai ragazzi insieme a Michele Gerace, avvocato, grande esperto di Europa e grande divulgatore. Sarà lui il protagonista dell'incontro alle 17.15 nell'aula magna dell'Istituto Einaudi Mattei (via Ponchielli, 2). Gerace presenterà il suo ultimo libro Qualcosa che sfiora l'utopia. L'incontro sarà introdotto dalla dirigente Antonietta De Luca, poi toccherà a Francesca Neiviller e Maria Gabriella Toboga, rispettivamente segretaria e vice segretaria del Mfe Latina, dialogare con l'autore in un confronto che sarà moderato da Mario Leone, direttore dell'Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli.

Subito dopo, alle 19, Gerace si confronterà con i ragazzi in un locale della zona pub, la Stella brasserie, alle 19. Gerace ha una grande capacità di viaggiare tra arte, letteratura, scienza, cercando un comune denominatore tra tutti i popoli e la cultura generale - raccontano gli organizzatori - e ha creato alcuni format particolarmente apprezzati dai ragazzi, come Costituzionalmente o come Bar Europa. Tra l'altro è responsabile del settore scuola della Fondazione Einaudi ed è protagonista di letture di autori significativi particolarmente seguite sul web che hanno l'obiettivo di avvicinare i ragazzi ai grandi temi della cultura europea.

Ma la giornata comincerà al Grassi dove verrà presentato Abc dell'Europa di Ventotene il libro edito da Ultima spiaggia curato da Nicola Vallinoto. Insieme a Gerace ci sarà anche Mario Leone, uno degli autori del libro. «E' un libro dedicato ai ragazzi che attraverso una serie di parole, una per ogni lettera dell'alfabeto, li farà riflettere sull'Europa e sul Manifesto di Ventotene», racconta Mario Leone. L'incontro sarà anche l'occasione per raccontare la nascita in terra pontina del Movimento Federalista Europeo attraverso alcuni documenti trovati dalla direttrice dell'Archivio di Stato di Latina, Marilena Giovanelli, tra le carte degli anni Cinquanta messe a disposizione dalla Questura pontina.

