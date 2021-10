Lunedì 25 Ottobre 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 10:27

Un'eccellenza tra i banchi di scuola del liceo scientifico Marconi di Latina: si chiama Claudia Giuliani, la studentessa diciannovenne che domani - 26 ottobre - al Quirinale sarà insignita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell'onorificenza di Alfiere del Lavoro. Claudia è tra i 25 migliori studenti d'Italia del 2021, la selezione tiene conto del voto ottenuto all'esame di Stato e dei risultati scolastici dei primi quattro anni delle scuole superiori. «Mi è sempre piaciuto studiare, conoscere il più possibile per capire il mondo che mi circonda. ha dichiarato la studentessa pontina -Ho sempre studiato per me stessa, perché sapevo quanto sarebbe stato importante in futuro. Ho fatto molti sacrifici per avere sempre dei buoni voti in tutte le materie, e più di una volta mi sono ritrovata a dover scegliere tra il dovere e il piacere. Sapere che questi sacrifici sono stati riconosciuti mi rende piena di gioia e di soddisfazione. È una soddisfazione per me, per i miei genitori, che mi hanno sempre supportata, e per i miei insegnanti del liceo che hanno sempre creduto in me e che hanno deciso di candidarmi per un'onorificenza di questo spessore».



«Sono contenta che lo Stato in primis riconosca l'importanza dello studio e dell'istruzione in generale, e che abbia chiamato noi per rappresentare questa importante componente. Siamo i rappresentanti di tutti quegli studenti che, ogni giorno, mettono impegno e dedizione in uno studio finalizzato alla costruzione di un futuro migliore». Dopo aver frequentato l'indirizzo Scienze applicate al Marconi, Claudia ha scelto la facoltà Scienze Ambientali de La Sapienza di Roma. «Sono una sognatrice e mi piace mettere creatività in tutto ciò che faccio. Adoro le avventure e il viaggio. Mi ritengo una persona molto fortunata, perché alla mia età ho avuto la possibilità di andare in America già due volte, nel 2018 in California e nel 2019 in Florida, e proprio in Florida ho trovato la mia vera strada e passione. Ho potuto concretamente vedere gli effetti dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta, e ricordo di aver pensato Non voglio che i miei figli vengano privati della possibilità di poter sapere quanto sia bello il mondo. Questa è la motivazione principale che mi ha spinto a prendere scienze ambientali all'università. Non so ancora bene a quale lavoro aspiro nel futuro, ma di sicuro voglio fare qualcosa che mi permetta di aiutare il prossimo e che mi dia un motivo per sorridere a fine giornata».

Una ragazza determinata, che oltre allo studio coltiva altre due grandi passioni: la ginnastica ritmica, che ha praticato per molti anni a livello agonistico, e la scrittura: «Ho scritto tre romanzi, lo faccio per passatempo, e li ho pubblicati in maniera indipendente. Mi piace imprimere le emozioni sulla carta e averle sempre a portata di mano». Sognatrice e concreta, l'attestato d'onore per la giovane Claudia è solo un punto di partenza per un futuro costellato di successi e gratificazioni.

Serena Nogarotto

