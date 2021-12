Giovedì 16 Dicembre 2021, 05:03

IL CASO

Il decreto legislativo dell'8 novembre sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza entrato in vigore martedì rischia di avere ripercussioni non indifferenti sull'informazione, anche a Latina. Il Procuratore della Repubblica Giuseppe De Falco ha infatti inviato una nota al Questore, al Comandante provinciale dei carabinieri, al comandante provinciale della Guardia di Finanza, al responsabile della Polizia provinciale, ai comandanti della Polizia Municipale dei Comuni pontini (nota pubblicata anche sul sito dell'Ordine degli avvocati) con la quale, nell'illustrare i contenuti del decreto, dispone che i giornalisti non possano più avere informazioni se non autorizzate da lui o, in assenza, dal Procuratore aggiunto. E dà una indicazione precisa a fornire notizie che i magistrati e le forze dell'ordine ritengono rilevanti, con comunicati ufficiali o conferenze stampa. Una limitazione non da poco per l'accesso alle informazioni da parte dei giornalisti che ha spinto Stampa Romana a intervenire chiedendo un incontro a De Falco. Di fatto i cronisti di nera e giudiziaria della provincia di Latina scrivono Giovanni Del Giaccio, coordinatore macro area ASR Libertà di informare e Lazzaro Pappagallo Segretario Associazione Stampa Romana - non potranno più avere accesso alle fonti, se non in presenza della concessione del Procuratore capo. Giova ricordare che la presunzione d'innocenza, il rispetto dei minori, degli indagati indicati nella nota inviata agli uffici giudiziari e ai vertici delle forze di polizia, sono nel Dna dei giornalisti, i quali sono tenuti a rispettare il proprio codice deontologico e in tanti anni non hanno mai creato un problema alla Procura della Repubblica. La disposizione, inoltre, arriva mentre Stampa Romana porta avanti un'attività di reciproca collaborazione con le Procure del Lazio che ha portato alla firma di un protocollo d'intesa con quella di Viterbo. Il diritto dei cittadini a essere informati passa per il ruolo, insostituibile, dei giornalisti i quali continueranno a cercare e diffondere notizie come hanno sempre fatto. Se la nota del Procuratore intende impedirci di farlo o porre paletti, sia chiaro che il lavoro dei colleghi non si fermerà. Lo invitiamo conclude la nota - a un incontro per affrontare, insieme, i punti previsti dal protocollo già operativo a Viterbo con ottimi risultati.

E. Gan.

