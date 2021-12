Domenica 19 Dicembre 2021, 05:03

Dall'8 dicembre scorso, oltre cento nuovi casi Covid hanno interessato la comunità di Sezze. L'ultimo dato, diffuso ieri dalla Asl, è di 17 contagi nella sola giornata di venerdì. E a fronte del progressivo aumento della diffusione del virus, che ha fatto registrare anche un decesso negli ultimi giorni, il sindaco Lidano Lucidi tra i primi nella provincia di Latina ad aver disposto l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto dal 15 dicembre ha voluto imprimere un ulteriore giro di vite con l'annullamento di tutti gli eventi previsti nel programma del Natale setino da svolgersi in locali chiusi. Con un'integrazione alla precedente ordinanza emessa il 13 dicembre scorso, il primo cittadino nelle ultime ore ha anche esteso l'obbligo dell'uso della mascherina nei luoghi pubblici: il precedente provvedimento lo stabiliva dalle 9 alle 21; con la nuova ordinanza integrativa a partire da domani, 20 dicembre, la mascherina all'aperto dovrà essere indossata 24 ore su 24.

Nella premessa dell'atto amministrativo pubblicato ieri, il sindaco Lucidi ha rilanciato fortemente la campagna vaccinale, sottolineando come rimanga l'unico presidio efficace per la prevenzione della malattia grave. Ed ha sottolineato la delicatezza del momento, rappresentata oltre che dall'aumento dei contagi anche dall'approssimarsi delle festività che, per tradizione, vedono la cittadinanza più presente in strade e piazze, nei negozi e nelle attività commerciali di pubblico esercizio e anche dalla chiusura delle scuole, motivo per cui i ragazzi si riversano in gruppi lungo le strade e le piazze. Con la nuova ordinanza il sindaco ha raccomandato alle forze dell'ordine e la Polizia Locale la predisposizione dei servizi dedicati al controllo del rispetto delle norme in materia di prevenzione della diffusione del Covid; ai titolari di attività di pubblico esercizio ha ordinato la verifica, secondo la propria competenza, dei green pass e super green pass dei clienti ed avventori, agli stessi titolari di segnalare, alle autorità, comportamenti non rispettosi della legge. L'ordine del sindaco è quello di attenersi alle regole anche per l'organizzazione del Capodanno, e ha disposto l'individuazione da parte dei titolari di medie e grandi strutture commerciali di personale da posizionare all'ingresso delle attività al fine del controllo degli accessi nel numero previsto in base alla capienza e di segnalare in modo chiaro i percorsi di entrata e uscita e alle casse di prevedere personale che controlli le distanze tra i clienti. Sanzioni invariate, da 400 a mille euro.

