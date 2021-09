Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:02

LE LISTE

«Le divisioni con Zaccheo non ci sono mai state, semmai erano con altri, e oggi il migliore candidato era lui, non chi diceva o io o me ne vado. In lui, i suoi difetti si sono affievoliti, i pregi sono rimasti, e c'è più saggezza». Così il senatore Claudio Fazzone, segretario regionale di Forza Italia, ha lanciato ieri la candidatura per il centrodestra di Vincenzo Zaccheo a sindaco di Latina, nel corso della presentazione della lista del partito. Fazzone ha parlato a 11 anni da quel 15 aprile 2010, quando FI sfiduciò l'allora primo cittadino Zaccheo. Fazzone, che ha preso la parola dopo il segretario provinciale Alessandro Calvi, che ha definito la lista «rinnovata all'80%», e il consigliere regionale Pino Simeone, ha però lanciato un monito a Zaccheo: «Se non gli mettiamo intorno una squadra leale, poco potrà fare: c'è bisogno di tutti per rimettere in sesto la città». E poi ammette: «Non ho letto il programma», e lancia allora una propria visione di città: «Il porto; i giovani cui offrire opportunità professionali; potenziare l'università, creando sinergia con il chimico-farmaceutico; la Marina, con un grande lungomare pedonalizzato». Fazzone lancia strali contro «partiti che oggi vanno in giro a raccattare persone per metterle in lista, mentre nella Prima Repubblica occorreva prima dimostrare competenza e conoscenza della politica». «Con Fazzone non ci parlavamo da 11 anni - ha ricordato poi Zaccheo - e sono rimasto sorpreso quando una sera, durante i campionati europei, mi ha chiamato per proporre a me di candidarmi, aggiungendo se i nomi dei candidati sindaco sono quelli sul tavolo nazionale, io rompo il tavolo. Noi sì, si litigava, ma poi si trovava la quadra». Fazzone lo ascolta in silenzio, mentre Zaccheo dipinge la sua visione di città: «Nel mio programma c'è il porto, c'è la riqualificazione della Marina, ci sono le idee per costruire una nuova classe dirigente, c'è il recupero dei palazzi di fondazione per creare una cittadella universitaria». Fazzone sorride, gioca ogni tanto con la mascherina, pensa evidentemente all'operazione politica che ha condotto alla candidatura di Zaccheo, eliminando di colpo le proposte di Giovanna Miele (portata avanti dalla Lega) o di Matilde Celentano (FdI); e sul tavolo non ci sono fogli bianchi, come quelli su cui, nel 2007, alla presentazione dell'allora candidatura di Zaccheo, disegnò un Pinocchio mentre il candidato parlava. Zaccheo, forse, non ha dimenticato: si volta, a un certo punto, verso Calvi, lo guarda: «C'è stato qualcosa che non ha funzionato, ma oggi ti ritrovo più maturo. Il rispetto si ottiene e si dà. E lo avrai da me, se tu sarai rispettoso nei miei confronti».

Andrea Apruzzese

