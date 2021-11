Lunedì 22 Novembre 2021, 05:03

SABAUDIA

Un grande appuntamento annuale che consenta alle migliori realtà produttive e artigianali nazionali di convergere ed incontrarsi. Questo aspira ad essere Sabaudia Street Expo la prima Fiera Campionaria del Tirreno che sarà ospitata nella città pontina dal 25 aprile al 1° maggio 2022. L'evento si svolgerà in primavera e lo scopo è quello di riunire oltre 400 aziende espositrici dei vari settori merceologici, ma anche di favorire un buon afflusso di visitatori, tra operatori del settore, agenti di commercio e consumatori. Si aspira a trasformare il centro cittadino di Sabaudia nella più grande fiera diffusa d'Italia, con piazze e strade che diverranno veri e propri padiglioni fieristici all'aperto. La città delle dune metterà a disposizione i suoi meravigliosi scorci naturalistici e architettonici. Le aree espositive individuate sono quelle di viale Umberto I, Campo di Marte, piazza Santa Barbara, piazza Circe, piazza Principessa Mafalda di Savoia, via Oddone e piazza del Comune. Le merceologie dei prodotti che verranno presentati in esposizione saranno suddivise in otto distinti comparti tematici: agricoltura, arte, edilizia, food, motori, sport, turismo, wedding. A ciascuna area, rappresentativa di un determinato settore, verrà assegnato un colore distintivo e un ben definito spazio all'interno del nucleo cittadino. Per ciascun settore della fiera verranno programmati convegni scientifici, seminari tecnici, tavole rotonde, incontri one to one tra buyers e operatori di settore, ma anche visite guidate per studenti di Università, Istituti Tecnici e altre Scuole di Formazione. Sabaudia Street Expo sarà visitabile tutti i giorni dalle 10.30 alle 22. L'ingresso al pubblico sarà gratuito tutti i giorni, compresi i festivi. Ogni giorno verranno svolti convegni e conferenze con diversi focus, ma anche seminari formativi e didattici rivolti alle scuole professionali che verranno a visitare la Fiera. Spazio anche all'intrattenimento e all'aggregazione grazie ad eventi che coinvolgeranno tutte le singole aree tematiche. La Fiera si concluderà con un concerto la sera del 1° Maggio.

