Boom di segnalazioni per buche sulle strade. Negli ultimi giorni, anche a causa del maltempo, gli uffici del decoro urbano e della Polizia Locale di Latina hanno ricevuto svariate telefonate e richieste di intervento per le condizioni in cui versa il manto stradale. Funziona così: il cittadino che nota problemi e potenziali pericoli lungo la carreggiata deve avvisare il servizio dedicato del Comune di Latina che, a sua volta, invia la ditta che si occupa delle riparazioni per ripristinare nel minor tempo possibile lo stato dei luoghi.

In caso di danni alle auto causati appunto dalle buche o di incidente stradale con o senza feriti, invece, intervengono anche gli agenti della Polizia Locale che verbalizzano il tutto. Nella mattina di ieri, ad esempio, sono intervenuti in viale XXI Aprile, in centro città, proprio per un problema simile in cui una macchina ha riportato danni dopo essere finita in un cratere. Ma non è stato l'unico intervento successivo al maltempo in cui la Polizia Locale è dovuta intervenire.

Le zone più critiche sono il centro città, soprattutto nella zona intorno ai giardinetti comunali Falcone e Borsellino, zona Pantanaccio e zona Chiesuola, strada Congiunte Destre, via Epitaffio fino alla stazione di Latina Scalo e via Nascosa dove alle radici degli alberi che invadono la carreggiata si aggiungono i crateri degli ultimi giorni causati dalle piogge. Una menzione a parte va fatta per via Gorgolicino dove, stando ai racconti di chi la percorre tutti i giorni, fino a qualche giorno fa si contavano anche 60 buche grandi 10 centimetri l'una e ora, dopo l'intervento del Comune, ne restano ancora un terzo.

In molti si lamentano anche sui social network per i danni causati alle proprie macchine che si traducono spesso in esosi interventi da affidare al meccanico: gomme bucate, danni all'impianto sterzante e agli ammortizzatori e alla carrozzeria. Non tutti, c'è da dire, affiancano la segnalazione via social a quella ufficiale. Raccontando solo agli utenti le condizioni in cui versa una strada senza inoltrare la richiesta di intervento al servizio dedicato del Comune, la segnalazione resta vana perché non viene presa in carico e la strada danneggiata rischia di rimanere nelle stesse condizioni a lungo e di creare problemi anche ai successivi automobilisti che la percorrono.

Sui social network, però, non ci sono solo utenti polemici. C'è anche chi ironizza sulle buche come chi ha condiviso la foto, diventata subito virale, di una buca di via Albanese di Latina diventata una fioriera. Un passante deve essersi infatti divertito a mettere terra e fiori dove fino a poco prima c'era una fossa.