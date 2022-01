Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:01

BOXE

L'emergenza sanitaria ha soltanto rinviato l'appuntamento con la Nazionale per Martina Pozzi, prima donna nella storia della Boxe Latina a vestire l'azzurro. L'atleta pontina avrebbe dovuto prendere parte allo stage di allenamento in programma fino al 16 gennaio ad Assisi. La Federazione Pugilistica Italiana ha però sospeso questo ed altri stage delle Nazionali giovanili, in attesa di tempi migliori. Per Martina Pozzi, 17 anni compiuti lo scorso 25 novembre, si tratta solo di pazientare e continuare ad allenarsi al Palaboxe di via Aspromonte con i maestri Domenico e Rocco Prezioso, in attesa di poter raggiungere il centro nazionale federale e prendere parte, insieme ad altre 10 atlete Youth e 6 Junior, ai quattro giorni di sessione atletiche e tecniche sotto lo sguardo attento dei maestri Valeria Calabrese e Gianfranco Rosi.

Una chiamata che sugella il percorso di crescita di Martina Pozzi, 57 kg, che si risponde all'appello con un record fatto 13 incontri, di cui 7 vittorie, quattro parità e due sconfitte. Uno score che comprende anche l'esperienza ai Campionati Youth di Roseto degli Abruzzi a maggio dello scorso anno. Con questa convocazione, salgono a cinque i pugili della Boxe Latina che hanno vestito la canotta azzurra negli ultimissimi anni. Sono già stati nel giro azzurro Mattia Spinelli, Loris Manolito Leone e Derek Fe', mentre continua a farne parte Mattia Turrin, il quale insieme a Mattia Spinelli vanta anche la partecipazione ai campionati europei.

La presenza in pianta stabile di pugili della Boxe Latina nelle rappresentative è l'apice del percorso straordinario fatto dal settore giovanile, pronto a dire la propria anche nella fase nazionale della Coppa Italia Giovanile che si terrà a febbraio. Della formazione del Lazio, ben cinque componenti su sette sono atleti della Boxe Latina che hanno vinto la fase regionale al termine di quattro Criterium. A parteciparvi saranno Mattia Damiani (Laima Team), Lucrezia Vitoni (Pugilistica Italiana) e gli altri portacolori della Boxe Latina: Emanuel Basso, Aurora Turrin, Mattia Cheli, Riccardo Papa, Ilaria Micheletti. Gruppo guidato dai tecnici Simona Russo e Mirco Turrin, presidente della Boxe Latina e responsabile regionale Fpi per il Settore Giovanile.

D.M.

