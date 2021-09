Martedì 7 Settembre 2021, 05:03

IL PROGETTO

Quasi due milioni di euro per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in città e in particolare eliminare le ondate di calore, trasformando i punti di Latina più bollenti d'estate: i parcheggi. È il progetto Clima, energia, aria, che nasce dal ben più ampio progetto Upper. Nell'ambito di questo, infatti, relativo alla realizzazione di tre parchi produttivi a Campo Boario, via Roccagorga e via Massaro, e 8 siti dimostrativi come i parcheggi di via Neghelli, viale XVIII Dicembre e piazzale dei Mercanti, il Comune di Latina ha scelto di aderire a un ulteriore bando del ministero per la Transizione Ecologica.

La lettera per la partecipazione al bando è partita ieri mattina, subito dopo l'approvazione, da parte della giunta, dello studio di fattibilità tecnico-economica. Il valore totale dell'intervento è di poco superiore a 1,9 milioni di euro e il Comune auspica l'immediata erogazione di 736.400 euro, di cui è già assegnatario, per i primi interventi, tesi all'eliminazione delle isole di calore. Di cosa si tratta? Di aree aperte, completamente asfaltate, e prive di vegetazione, dove il calore, d'estate, può diventare insopportabile, aumentando anche di 2-4 gradi rispetto ad altre aree. Gli interventi saranno quindi relativi a tre parcheggi: via Neghelli, viale XVIII Dicembre, piazzale dei Mercanti. È qui che l'asfalto sarà trasformato in una superficie grigliata, con erba e vegetazione. Tutto questo, come recita la relazione di progetto, per «recuperare la massima permeabilità e capacità di evapotraspirazione del terreno attraverso soluzioni per de-sigillare il terreno e renderlo più drenante, con contestuale creazione di vasche per raccogliere le acque piovane che non possono essere assorbite dal terreno, utilizzate per irrigare il parcheggio inverdito nei periodi più siccitosi e contribuire alla ricarica della falda».

Il ministero ha assegnato tre categorie ai possibili interventi, che saranno di carattere blue, green e grey. Questi ultimi, i grey, saranno proprio quelli relativi ad ampliamento e rifacimento in ambito urbano di aree pedonali, parcheggi, piazze, bordi stradali, percorsi, con la rimozione della pavimentazione esistente e il ripristino della permeabilità del suolo. Prendiamo ad esempio il piazzale dei Mercanti, parcheggio a servizio del mercato R6: qui «si prevede di realizzare sezioni di terreno scoperto che permettano la piantumazione di specie come leccio, olmo campestre, albero di Giuda, siepi di lentisco, erica, e altri»; saranno realizzate vasche per la raccolta delle acque piovane, e i materiali usati saranno riflettenti, a basso assorbimento di calore. «Il finanziamento di oltre 700mila euro riguarda il primo stralcio di intervento - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Emilio Ranieri - è un progetto che sta seguendo anche l'Ambiente, con il collega Dario Bellini; un lavoro in sinergia, per il quale ringrazio gli uffici dei Lavori pubblici. Abbiamo presentato questo progetto, per abbattere il calore molto forte che si crea in maniera esponenziale sugli asfalti». L'aspetto finale delle aree oggetto di intervento sarà quindi molto simile a quello del nuovo parcheggio accanto al Parco San Marco.

Andrea Apruzzese

