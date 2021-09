Sabato 11 Settembre 2021, 05:02

VERSO IL VOTO/1

Un impiego puntuale e corretto dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E' questo l'impegno del Movimento cinque stelle di Latina in campo per le prossime amministrative. Ieri sera gli attivisti, guidati dal candidato sindaco Gianluca Bono, hanno ospitato in un tour tra le rovine del capoluogo pontino l'eurodeputato Fabio Massimo Castaldo, vice presidente del Parlamento Europeo. Senza una filiera di governo regionale, nazionale ed europea si rischia di rimanere impantanati come è accaduto a Lbc, ha commentato l'aspirante sindaco di Latina. Il raduno ha avuto luogo davanti all'edificio sotto sequestro di Borgo Piave, simbolo dei piani particolareggiati illegittimi poi annullati dal commissario straordinario Giacomo Barbato. «La soluzione deve passare per il Consiglio comunale ha detto Bono Fermo restando che ci sono giudizi in corso, a conclusione puntiamo all'acquisizione a bene dello Stato: con opportuni investimenti potrebbe essere completato e destinato a un impiego pubblico, sociale, a case popolari».

«Il nostro gruppo di Latina ha aggiunto l'europarlamentare del Movimento - si presenta alle elezioni con una visione che parla di lotta al consumo di suolo, di riqualificazione di tutti quegli ecomostri che hanno inferto una ferita nel tessuto urbanistico della città».

A fare da apripista al gruppo del M5S lungo il percorso delle rovine il consigliere uscente Salvatore Antoci con il suo pulmino. Di nuovo candidato alla carica di consigliere da qualche tempo ha abbracciato l'attivismo a cinquestelle. Con lui altri candidati della lista: Isabella Monosi, Ottavio Cirilli, Vincenzo Perna, Anna Sacchetti e tra gli altri la consigliera uscente Maria Grazia Ciolfi. Dopo la tappa di Borgo Piave, il tour è proseguito all'ex Svar. Ci troviamo di fronte a contenziosi non ancora conclusi, ma è chiaro che questa area va completamente bonificata per dare finalmente corso alla prevista edilizia agevolata. E' importante per l'intera zona, ferma da trent'anni». Il viaggio è proseguito alla cittadella giudiziaria, un'incompiuta da portare finalmente a termine per il Movimento cinque stelle.

«E' figlia di un'operazione avviata dal centrodestra, con la giunta di Vincenzo Zaccheo, che ci è rimasta sul groppone. La giunta uscente di Damiano Coletta dovrebbe aver intercettato fondi per il secondo stralcio», ha affermato Bono. «Smettiamo di pagare l'affitto milionario per la Procura e completiamo questa opera», ha incalzato Antoci. Poi Palazzo Key. Per il candidato sindaco andrebbe abbattuto.

All'amministrazione comunale uscente Bono ha rimproverato soprattutto la mancata soluzione al degrado: «Abc è partita troppo in ritardo. Si è detto: ma abbiamo stabilizzato il personale. Il personale poteva essere stabilizzato anche dal vincitore della gara. Ora abbiamo l'Abc e andiamo avanti». E di Zaccheo ha detto: Si ripresenta alla città con i soliti libri dei sogni, ma è sotto gli occhi di tutti quello che ha fatto, a partire dalla metro.

