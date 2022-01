Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:01

Dopo la riunione che si è tenuta nella giornata di ieri, la Lega Nazionale Dilettanti ha preso una decisione riguardo la ripresa del campionato di Serie D, prevista inizialmente per questa domenica 9 gennaio. Troppi i casi di Covid nelle squadre, motivo per cui si è arrivati alla sospensione del torneo per due settimane. Si riprenderà a giocare domenica 23 gennaio, i recuperi previsti in questi giorni verranno riprogrammati successivamente. Il Dipartimento Interregionale ha disposto - si legge nel comunicato - la ripresa del campionato Serie D 2021/2022 per domenica 23 gennaio 2022 con la calendarizzazione del programma gare previsto il 9 gennaio 2022; nelle date seguenti sarà sviluppato il calendario di tutte le successive partite, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari; per le date del 12, 16 e 19 gennaio saranno riprogrammate le gare di recupero non disputate come da calendario di successiva pubblicazione. Si precisa che in detto periodo le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere l'attività nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e di quelle che saranno emanate successivamente.

Tutte le partite del girone C, dove sono impegnate diverse formazioni della provincia di Latina, che si sarebbero dovute giocare domenica 9 gennaio sono state rinviate a data da destinarsi causa Covid. Nel campionato di Promozione (raggruppamento E) sono saltate sette incontri su nove per l'elevato numero di tesserati positivi. A scendere in campo oggi, nei match validi per il penultimo turno d'andata, dovrebbero essere (condizionale d'obbligo) il Città di Lenola, ospite del Roccasecca TST e il Real Cassino che riceverà la visita dell'Anitrella. Da capire cosa ne sarà delle sfide dell'ultima giornata in programma per domenica.

