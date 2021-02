Il Comune ha fatto decadere la SCIA presentata per spostare la sede del deposito dei pullman di CSC in un sito la cui destinazione urbanistica è incompatibile con l'attività di deposito. Il caso era stato sollevato da alcuni residenti tramite l'associazione Codici che aveva effettuato una richiesta di accesso agli atti.

«Il Comune - spiega l'associazione - non ha potuto far altro che comunicare, con provvedimento 0137544/2020 dell'11.12.2020, la decadenza della SCIA presentata». «Nessuna anomalia - commenta l'assessore Dario Bellini - abbiamo semplicemente effettuato le opportune verifiche dalle quali è emerso che l'area sarebbe stata utilizzata non come officina, come inizialmente previsto, ma come deposito di autobus. E' chiaro che in questo caso la situazione è completamente diversa e, considerando la natura dell'area e la zona residenziale in cui si trova, l'iter è stato bloccato».

Ora sarà la CSC a valutare la situazione ed eventualmente a muoversi in qualche altra direzione per individuare una nuova area per il deposito degli autobus.

«Con tale atto - scrive Codici - il Servizio Attività Produttive e Incoming dell'Ente, dopo aver accertato la sostanziale correttezza dei dubbi e, quindi, le incongruenze che sono emerse nella pratica rispetto alla realtà della situazione locale, ha dichiarato la decadenza dell'atto che era stato posto a fondamento della procedura e che avrebbe portato allo spostamento del deposito degli autobus del servizio pubblico urbano di Latina in un luogo incompatibile sotto il profilo urbanistico. Codici deve ringraziare i cittadini del quartiere Gionchetto perché hanno permesso, da un lato, di fare chiarezza su una questione che sin da subito si mostrava poco chiara e, dall'altro, di evitare che a Latina si compisse un ulteriore abuso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA