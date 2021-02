IL NUOVO SITO

Doppio incarico per la verifica dell'idoneità del sito prescelto, lungo la Migliara 45, per lo stoccaggio dei rifiuti provenienti da Tmb. Saranno il geologo Massimo Amodio e il geometra Giorgio Libralato, ambientalista di Pontinia da sempre impegnato contro la mala gestione dei rifiuti e consulente delle famiglie Piovesan che hanno subito per decenni il peso ingombrante della discarica di Borgo Montello, a passare ai raggi x il lavoro istruttorio svolto dai tecnici della Provincia di Latina. Lavoro attraverso il quale sono state selezionate le aree possibili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in provincia e tra queste quelle ricadenti nel comune di Latina, lungo la Migliara 45, nelle vicinanze della Plasmon, di altri insediamenti produttivi, centri commerciali, attività agricole e abitazioni. Ieri il Comune di Latina, attraverso una determinazione a firma dell'architetto Giuseppe Bondì, ha nominato i due consulenti per la perizia preannunciata dal sindaco in conferenza dei sindaci il 20 gennaio scorso. Coletta aveva acconsentito a dare il suo ok al sito individuato dai tecnici dell'ente di via Costa sul territorio di Latina, a patto che si sarebbe messa una pietra tombale sulla discarica di Borgo Montello e che vi fosse la garanzia di rischio ambientale pari a zero per il nuovo sito. Garanzia da ricercare, appunto, con una perizia da affidare a due esperiti di fiducia. «Conformemente a quanto dichiarato il 20 gennaio, andiamo avanti ha detto ieri sera il sindaco Coletta - I tecnici incaricati dal Comune andranno a verificare se effettivamente l'area lungo la Migliara 45 sia idonea. Dopodiché la nostra risposta sarà comunque di natura politica sulla base del confronto già in atto con i residenti, i sindacati, le associazioni di categoria, i vertici della Plasmon che rappresenta per il territorio una realtà economica importante». L'incarico appena conferito dovrà rispondere alla domanda secca, semplificando il discorso, «discarica vicino alla Plasmon sì o no?» entro un lasso di tempo congruo ma breve. Se la soluzione Plasmon, che ha già scatenato non poche proteste, non dovesse convincere né i tecnici né la politica si vedrà. Si opterà per un'altra soluzione. Forse. Perché si è già in ritardo ed è stato nominato allo scopo un commissario ad acta.

Rita Cammarone

