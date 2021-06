Sabato 26 Giugno 2021, 05:01

LA SFIDA

Il countdown è scoccato. Mancano 28 giorni alla inaugurazione della 32^ edizione dei Giochi di Tokyo. L'attesa è sempre più fervente per la squadra azzurra, che punta a migliorare il bottino di Rio 2016 quando furono 28 le medaglie complessive: 8 ori, 12 argenti e 8 bronzi, identico bilancio di Londra 2012.

PONTINI DOC

Nell'isola artificiale adiacente al Tokyo Gate Bridge, nel campo di regata Central Breakwater (centrale di frangiflutti), puntano in alto i canottieri delle Fiamme Gialle del remo di Sabaudia capitanati da Simone Venier, il 36enne gigante (197 cm) di Latina, ma residente a Terracina, che la medaglia olimpica l'ha già assaporata a Pechino 2008 con l'argento nel 4 di coppia. È un figlio d'arte: papà Annibale, per gli amici Silvano, negli anni '70 è stato un vogatore di livello partecipando a Montreal '76 nel due con insieme al capovoga trevigiano Primo Baran (oro a Messico '68) e arrivando secondo ai Mondiali in Beglio nell'85 con l'otto.

Di dieci anni più giovane rispetto a Venier è il tigrotto Matteo Lodo, che invece cinque anni fa in Brasile vinse il bronzo nel quattro senza, insieme a Matteo Castaldo (Fiamme Oro) e Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), in forza ai gruppi sportivi che hanno la base operativa nella città pontina.

A completare la ricca pattuglia il tandem della Marina Militare Giovanni Abagnale-Vincenzo Abbagnale; Federica Cesarini, Marco Di Costanzo, Pietro Willy Ruta e Kiri Tontodonati delle Fiamme Oro; Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Clara Guerra, Alessandra Montesano, Andrea Panizza, Valentina Rodini delle Fiamme Gialle; Stefano Oppo, Aisha Rocek e Stefania Gobbi dei Carabinieri.

A 60 km di distanza, sulla piccola isola di Enoshima, è la vela che può regalare emozioni forti con la coppia numero uno del catamarano misto Foiling della classe Nacra 17, formato dal timoniere trentino delle Fiamme Gialle Gaeta Ruggero Tita (a Rio salì a bordo dello skiff 49er con Pietro Zucchetti mancando per un soffio l'accesso alla Medal Race) e dalla prodiera anienina Caterina Banti: in bacheca vantano l'oro agli Europei 2020 di Attersee in Austria: il titolo continentale in cassaforte anche nel 2017 e soprattutto nel 2018, vivendo una stagione magica con la conquista del mondiale e della finale di Coppa del Mondo.

Il gruppo gialloverde gioca le sue chances nel windsurf con il debutto della cagliaritana Marta Maggetti, l'erede nella Rs:x di Alessandra Sensini e Flavia Tartaglini, che ad inizio mese vinse in Olanda la prima tappa di Coppa del Mondo. Nella deriva in singolo della classe Ilca 6 (ex Radial) figura la laserista veneta Silvia Zennaro, già nella spedizione azzurra ai Giochi di Rio.

CHI ASPETTA

Infine chi spera di salire sull'aereo per il Giappone è il liberista di Latina Matteo Ciampi che si gioca domani al Sette Colli di Roma la speranza di entrare tra gli staffettisti della 4x200 mirando anche a conseguire il minimo sui 200.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA