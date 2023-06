Venerdì 23 Giugno 2023, 12:04

«Ci siamo da 249 anni, ma cambiamo e ci evolviamo ogni anno. Manteniamo i valori delle tradizioni e della nostra identità, ma adeguiamo il nostro ruolo alle necessità del Paese», lo ha detto ieri il comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale di divisione Virgilio Pomponi, a Palazzo M durante le celebrazioni per il 249° anniversario della fondazione del corpo. Quest'anno tra l'altro ricorrono anche i 100 anni dalla nascita della Polizia Tributaria Investigativa, ribattezzata nel 2018 Polizia Economico-Finanziaria e le cui attività di contrasto alle infiltrazioni della criminalità sono andate di pari passo con l'evoluzione della società.

Non è un caso se oggi le maggiori attenzioni siano prestate ai fondi del PNRR e al contrasto del loro indebito utilizzo come ha sottolineato il comandante provinciale delle Fiamme Gialle, il colonnello Giovanni Marchetti davanti alle autorità e ai sindaci della provincia, ricordando non solo le attività svolte nell'ultimo anno nel territorio pontino tutela delle risorse pubbliche e dei mercati, lotta alla grande evasione fiscale e agli sprechi di denaro pubblico, aggressione ai patrimoni della criminalità e contrasto ai comportamenti illeciti che alterano le regole del mercato e della concorrenza. Marchetti ha sottolineato anche il lavoro di squadra con polizia e carabinieri. «Un presidio compatto, unito e coeso guidato dalla figura del prefetto Maurizio Falco».«La continua evoluzione del corpo negli ultimi 100 anni dimostra la sua capacità di saper cambiare e prevenire le trasformazioni della società in tutte le sue sfaccettature - ha detto Marchetti - . Per questo oggi non c'è più solo la lotta alla criminalità organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti, ai reati ambientali, alle violazioni in materia di giochi e scommesse illegali e alle violazioni nel settore delle accise, ma anche all'indebito utilizzo dei finanziamenti del PNRR e in una provincia come questa dobbiamo anche avere grande attenzione sulla filiera agroalimentare e sui rischi del lavoro nero. Il nostro approccio è quello di una forma di controllo prioritariamente preventiva ha aggiunto il comandante provinciale ossia stare al fianco dei soggetti attuatori prevenendo eventuali infiltrazioni della criminalità o distrazione di fondi, contribuendo a far sì che gli obiettivi e le iniziative del PNRR vengano effettivamente realizzati. Un presidio, quello richiesto dall'Italia alle Fiamme Gialle, a tutela e garanzia del raggiungimento degli importantissimi e strategici obiettivi del Piano in punto di rilancio degli investimenti e di attuazione di riforme strutturali rilevanti e strategiche non solo per il sistema-Paese, ma anche, nel caso specifico, per Latina e la sua provincia».«Un discorso - ha sottolineato nelle riflessioni finali, a margine della cerimonia il prefetto Maurizio Falco - che ha parlato alla comunità: questo la comunità deve afferrare che è un concetto di legalità produttiva e sostanziale, che tiene fuori le consoreterie criminali ma che guarda le irregolarità come fattore da ripulire ma non pre bloccare tutto il sistema».Il generale Pomponi ha poi ribadito la necessità di continuare a profondere il massimo sforzo nelle attività di controllo «coltivando, nel quotidiano, i valori di spirito di sacrificio e attaccamento all'Istituzione, patrimonio comune di tutte le Fiamme Gialle».