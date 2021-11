Giovedì 25 Novembre 2021, 05:02

«Gerardo Stefanelli è il miglior candidato alla presidenza della Provincia di Latina». Claudio Fazzone, segretario regionale di Forza italia, rompe gli indugi in serata, con una nota in cui di fatto rende noto l'accordo con Pd e civiche per portare il primo cittadino di Minturno alla poltrona più alta di via Costa e, dall'altra parte, garantire anche la governabilità nel capoluogo pontino.

Fazzone ha inviato la nota in risposta a una, siglata da FdI, Lega e Latina nel cuore, ovvero Nicola Calandrini, Gianfranco Rufa e Vincenzo Zaccheo, che, viste le indiscrezioni sull'accordo, lanciavano agli azzurri un appello all'unità del centrodestra: «Forza Italia può vantare, nel contesto provinciale, il maggior numero di sindaci, dunque è titolata ad indicare il candidato alla presidenza alla sua naturale coalizione di appartenenza. Siamo assolutamente disponibili a far convergere i nostri voti sull'esponente azzurro che ci verrà indicato». A questa nota, Fazzone ha risposto che «Forza Italia non si è mai nascosta ed ha fatto sempre scelte ponderate e mirate al bene delle proprie comunità. In questa logica ha deciso, anche sulla scorta di quanto accaduto quattro anni fa, quando sull'asse con Pd e Fratelli d'Italia decise di proporre l'allora primo cittadino di Pontinia, Carlo Medici, di candidare il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli. L'obiettivo è dare alla Provincia di Latina un governo determinato, stabile ed equilibrato». Il segretario FI ricorda che alle province «spetta ancora il ruolo di raccordo tra i Comuni nonché la gestione di settori chiave quali la scuola, la viabilità e l'ambiente. Proprio quest'ultimo, nonché le criticità che lo contraddistinguono, deve essere il fulcro del rilancio dell'azione della Provincia. L'obiettivo condiviso è la ristrutturazione di un settore che non riesce a dare risposte rapide alle nostre imprese in termini di autorizzazioni, in particolare l'Aua (autorizzazione unica ambientale) che deve essere rilasciata massimo in 60 90 giorni e non come accade adesso con ritardi biblici. Così come nuova forza deve essere data alla manutenzione delle strade. Siamo convinti che Stefanelli, per due volte sindaco, già assessore provinciale all'ambiente, sia la persona giusta, per esperienza, capacità e competenze politiche ed amministrative. Ci auguriamo che tutte le anime del centrodestra e le amministrazioni civiche decidano di sostenerlo».

Ieri è stata una giornata fitta di colloqui per raggiungere l'intesa finale, in vista del deposito delle liste, fissato per lunedì. E ancora erano in ballo ipotesi poi via via scemate, tra cui quelle di Francesco Carnevale di Monte San Biagio o di Luciano De Angelis di Sonnino, o ancora, quella dell'ultimo minuto, di Valentino Mantini di Cisterna. FdI, e Lega potrebbero ora decidere di puntare proprio su Carnevale o De Angelis, quali candidati di centrodestra.

Tra le indiscrezioni di ieri, anche quella che vuole Annalisa Muzio, consigliera comunale di Fare Latina, candidata come consigliera provinciale, sempre nell'ambito dell'intesa FI, Pd, civiche, che l'interessata non conferma né smentisce. La Muzio aveva inviato ieri una nota in cui, a proposito di Latina, aveva stigmatizzato da un lato il comportamento del centrodestra, affermando che «a questo punto o si sfiducia il sindaco, o ci si impegna per trovare un accordo di governo senza porre limiti temporali ma condizionando la sfiducia a eventuali inadempimenti di un programma», e, «dall'altra parte, il sindaco sia chiaro una volta per tutte; se non vuole dialogare in maniera costruttiva, lo dica senza ulteriori rinvii».

Andrea Apruzzese

