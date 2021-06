Giovedì 24 Giugno 2021, 05:00

BASKET

Mentre l'A2 del basket maschile sta giocando in questi giorni le finali play-off per salire nella massima serie con le finalissime promozione Torino-Tortona e Napoli-Udine, la Benacquista Latina si tuffa nel mercato per forgiare la squadra che nella prossima stagione dovrà cercare risultati ben più prestigiosi di quelli ottenuti negli ultimi due tornei devastati dal Covid.

LAVORI IN CORSO

La nuova squadra è già strutturata per un terzo del suo potenziale. Dopo il prolungamento del coach Franco Gramenzi, i pontini hanno riconfermato pure il play Marco Passera e il pivot Abdel Fall. Ieri l'annuncio della firma di Aristide Mouaha, guardia classe 2000, lo scorso anno una delle rivelazioni del campionato proprio in casacca Benacquista, buone performance propedeutiche per la convocazione del cestista nella nazionale del Camerun per le qualificazioni ai campionati continentali africani, schedulati in Ruanda dal 24 agosto al 5 settembre prossimi: «Vogliamo programmare in anticipo per puntare a ottenere risultati migliori - conferma Gramenzi - Mouaha è cresciuto moltissimo durante la stagione, deve ancora imparare a gestire la sua esuberanza ma, a dispetto dei suoi 21 anni, ha già molta esperienza a questi livelli: prima di giocare con noi aveva disputato una anno in A2 con Roseto». Ora sull'agenda del giemme nerazzurro Mariano Bruni, sono prioritarie le riconferme di capitan Davide Raucci e dello statunitense Jaren Lewis. Partire con un team confermato al 50% sarebbe una novità, visto che nelle passate stagioni in casa Benacquista si era assistito quasi sempre a rivoluzioni copernicane, con tanti avvicendamento soprattutto nei pacchetto stranieri, mai riconfermati per due stagioni consecutivi nei 7 tornei di A2 disputati. Poi, si cercherà un secondo straniero con tanti punti nelle mani, un tiratore italiano, un paio di under 21 e un altro pivot. In questo ruolo, secondo la newsletter per addetti ai lavori Spicchi d'Arancia Latina sarebbe alla firma con Davide Bozzetto, trent'anni per 2.08 d'altezza, vecchio marpione della seconda lega nazionale della pallacanestro .

LA NUOVA A2

Entro pochi giorni si conosceranno le 28 partecipanti al prossimo torneo di A2 e la composizione dei due gironi. Attualmente si cono conclusi i play-out che hanno sancito la retrocessioni di Rieti e San Severo, oltre a quella di Bergamo già decisa da tempo. Ieri sera si sono chiusi i play-off della serie B, curiosamente tutti arrivati a gara-5, che produrranno altri quarto club di A2 per il prossimo torneo. Dall'A1, infine, è scesa la Cantù, piazza storica del basket tricolore.

Stefano Urgera

