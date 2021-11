Sabato 20 Novembre 2021, 05:03

FONDI

Far rivivere una statua romana mutilata dal tempo e dalle disavventure con l'aiuto della stampa 3D, restituendo alla collettività in tutta (o quasi) la sua bellezza un pezzo di storia cittadina. È l'obiettivo di un gruppo di associazioni culturali, decise a porre le basi per una svolta tecnologica finalizzata a dare nuova luce a una delle molte statue che adornavano la Fondi antica. Un'opera marmorea considerata peraltro rara: «Quella di vittimario romano, un assistente ai rituali fatti in onore delle divinità, rinvenuta nella metà del 1900 quasi totalmente integra, con testa, busto e gamba sinistra. Erano mancanti solo porzioni delle braccia e la gamba destra», spiegano le realtà promotrici dell'iniziativa. La statua spuntò casualmente nel 1952, durante i lavori per le fondamenta di una casa in località Querce, per poi essere esposta nell'allora sala consiliare di palazzo San Francesco. Negli anni80 sparì nel nulla, riuscendo a guadagnare la via di casa solo una decina di anni fa. Fu rinvenuta negli Usa, ma al ritorno in patria si presentava sfregiata. Mancavano all'appello sia la testa che la gamba superstite. Ed è da questo vecchio scempio che hanno intenzione di ripartire i sodalizi ideatori del restyling a colpi di stampante 3D, vale a dire l'Accademia Internazionale Mauriziana e il Rotaract, in collaborazione con l'associazione Musicinecultura, Italia Nostra e la Minerva. Grazie alle vecchie fotografie e alla supervisione dell'archeologo Alessandro De Bonis, si mira a ricostruire le parti dell'opera mutilate. Il lavoro di rifacimento sarà portato avanti dall'università La Sapienza di Roma, e avrà un costo complessivo stimato in 2mila 300 euro. Ma per ora mancano i soldi. Come reperirli? Le associazioni hanno organizzato un tour tra le bellezze storico-artistiche della città, «un viaggio alla scoperta di una Fondi nascosta».

Mirko Macaro

