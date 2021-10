Mercoledì 20 Ottobre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE D

«Ringrazio dell'opportunità e la fiducia che sono state riposte in me. Adesso bisogna solo voltare pagina e finalmente trovare la mentalità giusta, la voglia e l'entusiasmo che ci hanno sempre contraddistinto. Con la società siamo già a lavoro per ritoccare la rosa, inserendo qualità ed esperienza. Ai nostri tifosi chiedo sostegno e pazienza, la volontà e il duro impegno verranno sicuramente ripagati con i risultati». Sono le prime parole di Luca Starita, 36enne napoletano, che ha assunto le redini dell'Insieme Formia dopo le dimissioni per motivi personali di Sasà Amato che però resterà in qualità di responsabile del settore giovanile: il 66enne coach partenopeo arrivò il 3 giugno 2019 con l'allora Insieme Ausonia quando prese il posto di Roberto Gioia, ma nell'estate 2009 era già a Formia quand'era in Eccellenza prima dell'avvicendamento a fine anno con Vincenzo Potenza. Una decisione che era nell'aria anche per dare uno scossone all'intero ambiente dopo il pesante 4-0 incassato contro il Gladiator a Santa Maria Capua Vetere (dove c'è stato un confronto acceso a fine partita tra squadra e tifoseria), che è costato la quarta sconfitta su cinque turni e l'ultimo posto in classifica nel girone G con un solo punto all'attivo insieme a Real Monterotondo e Cynthialbalonga, che proprio ieri ha esonerato l'ex Latina Raffaele Scudieri in favore di Luca Tiozzo. «Amato aveva espresso già da qualche tempo la volontà di lavorare con il settore giovanile dichiara il ds biancazzurro Damiano Del Borgo Ha voluto fare un passo indietro. Starita lo conosciamo bene, siamo sicuri che con qualche innesto di spessore potremmo risalire la china». Sul taccuino un attaccante di peso e due centrocampisti. Per la panchina, tuttavia, circolano tre nomi: l'ex Nola Rosario Campana, Pasquale Borrelli, separatosi dai campani del San Giorgio e Antonio De Stefano, ma non sono esclusi colpi di scena.

Viaggia invece che è un piacere l'Aprilia di Giorgio Galluzzo, che con il quarto successo consecutivo (2-1 ai sardi dell'Atletico Uri) ha consolidato il secondo posto a -2 dall'imbattuta capolista Giugliano, che fa impressione per non aver ancora incassato una rete.

