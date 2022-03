Sabato 5 Marzo 2022, 09:16

È scattato il divieto di dimora a Ponza per un uomo che continuava a molestare la ex moglie, nonostante il provvedimento di non avvicinarsi alla donna. I carabinieri dell'isola hanno notificato la misura adottata dal giudice per le indagini preliminari che ha concordato con l'aggravamento richiesto proprio dai militari, a seguito delle ulteriori segnalazioni della vittima e dei controlli svolti sull'isola.

L'uomo, molto noto per l'attività che svolge, ieri ha lasciato Ponza per raggiungere la terra ferma. Non potrà fare rientro sull'isola se non per questioni impellenti e comunque avvisando prima i carabinieri, ma non è escluso che impugni il provvedimento proprio per il fatto che ha questioni di lavoro da affrontare.



Le vessazioni nei confronti della moglie erano iniziate da tempo, la donna prima aveva subito, poi aveva sporto denuncia ed era scattato così il codice rosso che in casi del genere dispone delle misure che solitamente iniziano con il divieto di avvicinamento. Ma il reato di atti persecutori - noto anche come stalking - si configura in modo diversi. Ad esempio se il divieto di avvicinamento è a 300 metri e uno si pone a 350 dall'abitazione o dal luogo di lavoro della vittima, anche solo fermandosi a guardarla, si comprende che lo stress psicologico resta tutto. A questo si aggiunga che nel caso dell'uomo allontanato da Ponza, il fatto che la moglie avesse sporto denuncia e che fosse scattato il divieto, aveva mandato il destinatario del provvedimento su tutte le furie.

Con comportamenti non consoni, alla fine, a quelli di chi già alle prese con lo stalking dovrebbe stare tranquillo, invece... Ma proprio l'atteggiamento che ha posto in essere, con il quale la donna ha subito ulteriori pressioni psicologiche, alla fine ha portato a un aggravamento della misura. L'auspicio è che sia sufficiente. Per la donna a essere lasciata in pace, per l'uomo a evitare l'arresto.

