Mercoledì 21 Luglio 2021, 05:02

L'ALLARME

Atti persecutori e maltrattamenti in famiglia ai danni dell'ex moglie, proprio di recente anche aggredita e minacciata di morte. Accuse che ieri hanno portato gli agenti del Commissariato di Fondi a eseguire un divieto di avvicinamento alla persona offesa, emesso dal Gip del Tribunale di Latina Giorgia Castriota a carico di un 50enne del posto. Lo scorso 10 luglio la vittima, appena rientrata in treno da Roma ed in compagnia dell'attuale convivente, era stata aggredita dall'ex marito nei pressi della stazione ferroviaria. Secondo le indagini dei poliziotti coordinati dal vicequestore Marco De Bartolis, l'uomo si era presentato armato di un bastone, gridando «ti ammazzerò». Parole minatorie seguite - dicono i resoconti degli inquirenti - da mani al collo, spintoni e capelli tirati. A margine dell'episodio l'ex consorte si è recata in Commissariato decidendosi a denunciare anni di vessazioni. «L'uomo, dal quale è separata da anni, passava sistematicamente in auto, giorno e notte, sotto la sua abitazione o sul posto di lavoro, facendosi anche trovare spesso nei luoghi abitualmente frequentai dalla ex», ricostruiscono dalla Questura. L'aggressione è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, portando alla misura cautelare. Non l'unica appena eseguita dalla polizia: a Latina uno stalker di 37 anni è finito in manette. Si tratta di un soggetto di nazionalità tunisina, già noto alle forze dell'ordine e peraltro irregolare sul territorio nazionale. Pur avendo l'obbligo di non avvicinarsi all'ex compagna, l'aveva a più riprese seguita e pesantemente minacciata. Non mancando di presentarsi sotto l'abitazione della malcapitata. Una serie di atti persecutori attuati anche nel tentativo di costringere la vittima a ritirare una denuncia sporta nei suoi confronti. Le reiterate violazioni del divieto di avvicinamento sono state circostanziate dagli agenti della squadra Mobile grazie a testimonianze in serie. A partire da quella messa nero su bianco dalla vittima, sempre più terrorizzata ed esasperata dal comportamento del 37enne. M.M.

