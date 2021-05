9 Maggio 2021

LIDO

Al via la stagione balneare 2021, ma la gente a Latina si è affacciata timidamente sul lungomare. Ieri era il giorno stabilito dal sindaco, Damiano Coletta, per l'avvio della stagione, con la sua ordinanza emergenziale, pubblicata quattro giorni fa. Da ieri, quindi, si può frequentare la spiaggia, sempre però nel rispetto delle norme anticovid, quindi con distanziamenti, mascherine, sanificazioni, pratiche che dovranno essere soprattutto gli stabilimenti a far rispettare quando apriranno.

Nel corso della mattinata, complice un meteo ancora non bollente, nonostante la bella giornata, l'arenile non è stato comunque preso d'assalto: giusto alcune decine di persone, poche delle quali in costume a prendere il sole. La situazione è poi cambiata nel corso della giornata: a partire dalla tarda mattinata infatti il litorale ha iniziato ad essere preso d'assalto da tante persone desiderose di aria e sole, dopo i mesi delle zone rosse.

STABILIMENTI

Gli operatori sono ancora alle prese con la fase di montaggio delle strutture degli stabilimenti balneari. Niente ombrelloni ieri, anche se alcune sdraio hanno fatto una prima timida apparizione. I lavori di montaggio, iniziati a metà aprile, complice da un lato la zona rossa, poi le vacanze di Pasqua, termineranno non prima del 15-20 di maggio, data per la quale i lidi saranno pronti per offrire i loro servizi ai vacanzieri in base alle norme anticovid già sperimentate un anno fa e che saranno ripetute.

CONTROLLI

A Capoportiere ieri si sono alternate le pattuglie delle forze dell'ordine per controllare, in particolare sul piazzale, che non si formassero assembramenti o situazioni a rischio. Altre pattuglie si alternavano nella zona. Controlli e verifiche che si protrarranno su tutto il lungomare per tutto il fine settimana.

RIPASCIMENTO

Era ancora priva di ombrelloni, lettini e sdraio, ma ieri la nuova spiaggia di fronte all'Hotel Fogliano ha potuto fare bella mostra di sé, dopo i lavori di ripascimento morbido appena conclusi. In corso, ma già in fase avanzata, sono le operazioni per il ripascimento davanti allo stabilimento della Polizia di Stato, che dovrebbero concludersi nelle prossime ore. Una volta terminati questi, partiranno quelli programmati da cinque lidi privati, tra cui Hotel Tirreno e Tulum (questi due già pronti a partire un anno fa). A differenza del ripascimento operato dal Comune, questi cinque privati saranno molto più contenuti e avranno l'obiettivo di mettere in sicurezza le prime linee di costa davanti al lido.

Andrea Apruzzese

