S'è conclusa per le squadre pontine la stagione più breve, intensa e travagliata nella storia della pallacanestro mondiale. La pandemia ha colpito duramente nella provincia di Latina e alla fine solo tre club hanno partecipato ai campionati nazionali di riferimento, mentre gli altri hanno comunque conservato i diritti dei rispettivi tornei partecipando con gli altri club del Lazio alla Coppa del Centenario. Alla fine il bilancio, nonostante sia stato parco di successi, è comunque positivo perché nessuna piazza storica è sparita.

SERIE A2

Nell'A2 maschile la Benacquista Latina ha chiuso la sua settima stagione consecutiva nella seconda serie nazionale: squadra low-cost, assemblata con un budget ridotto, ma alla fine politica vincente, perché si è giocato sempre in assenza di pubblico (e dei conseguenti incassi) e questo anno di transizione ha portato comunque indicazioni interessanti sulle quali basare il prossimo campionato. In una stagione di tante scommesse, da tener presente quelle vinte: l'americano Jaren Lewis, pescato dall'A2 tedesca, ha 25 anni e può diventare un top-player in questa lega. Non ha tradito nemmeno il capitano Davide Raucci, così come il pivot italiano Abdel Fall: confermando lui si potrà virare su un secondo straniero nel ruolo di play-guardia. Poi il giovane Aristide Mouaha, classe 2000, cresciuto tantissimo dall'inizio della stagione. In primis c'è però da sciogliere il nodo dell'allenatore: la dirigenza si dovrà incontrare con Franco Gramenzi, da sei anni al timone dei nerazzurri, in scadenza il 30 giugno.

SERIE B

Le maggiori soddisfazioni, quest'anno, sono arrivate dalla serie B, grazie alla Meta Formia. Anche qui, molte scommesse vinte: la tegola è arrivata dopo tre giornate, con il bomber deputato Andrea Longobardi che ha lasciato l'attività agonistica per esigenze lavorative. La scelta del club formiano è stata quella di puntare ancor di più sui giovani: nella fascia senior, solo il pivot Guillermo Laguzzi e la guardia Mario Tamburrini. Gli altri tutti nati dal 1999 in giù: una scelta che ha fruttato la salvezza immediata al termine della seconda fase e in più il premio di 20.000 euro che la federazione al termine del campionato elargisce alle 4 squadre di serie B (una per girone) che tengono più minuti in campo gli under 23. I problemi arrivano dall'impianto: a Formia non c'è per ora un campo adeguato per giocare la terza serie nazionale; nelle ultime due stagioni la Meta ha giocato a Scauri. Ora si attendono notizie sull'assegnazione della gestione del Pala Amendola, ma è ancora tutto allo stato gassoso.

MINORS

Nella serie minori, solo la Nbt Latina ha partecipato alla C Silver, chiudendo la prima fase senza qualificarsi per i play-off. Nella C Gold, Virtus Pontinia e Virtus Fondi mantengono il diritto a iscriversi per la prossima stagione, avendo disputato la Coppa del centenario: entrambe nel girone B, hanno giocato sei gare lasciando il passo al Basket Anzio. Nei due confronti diretti ha vinto Pontinia. Stesso discorso in C Silver: oltre alla Nbt (che però ha problemi di impianto perché a Latina il Palaceci non è stato ancora assegnato) resteranno Fortitudo Scauri, Serapo Gaeta e Virtus Aprilia, anch'esse impegnate nella Coppa salvatutti. Aprilia è già tagliata fuori, mentre una tra Scauri e Gaeta (in vantaggio nelle differenza canestri) passerà alla seconda fase.

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA