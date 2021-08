Lunedì 23 Agosto 2021, 05:01

STAFFETTA 4X100

Una 4x100 da record. Angelo Ulisse, Matteo Melluzzo, Filippo Cappelletti e Lorenzo Simonelli sono autori di uno splendido 39.28 e mandano in archivio il primato italiano under 20: quel 39.50 che valse l'argento agli Europei U20 di Grosseto 2017 ad Alessandro Zlatan, Nicholas Artuso, Mario Marchei e all'oro olimpico di Tokyo, Filippo Tortu. Stavolta è un prestigioso quarto posto ai Mondiali under20 di Nairobi, capitale keniota, anche se traspare un pizzico di rammarico per un secondo cambio non impeccabile tra Melluzzo e Cappelletti. Non va sottovalutato che per il podio sarebbe servito il record europeo. Quella di ieri pomeriggio è stata una finale di livello altissimo. La gara di uno strabiliante record mondiale di categoria del Sudafrica (38.51), davanti alla Giamaica (38.61) con primato nazionale, e alla Polonia, bronzo con il 38.90 del primato continentale. Il quartetto azzurro si comporta egregiamente: il setino Ulisse viaggia in 10.76, il siracusano Melluzzo copre la sua frazione in 9.36, è lungo il cambio con il varesino Cappelletti che comunque si esprime in 9.83 in curva e cede il testimone al romano Simonelli, 9.33 nel rettilineo finale. A livello statistico, vale la pena sottolineare che gli azzurrini sbarcano nella top ten mondiale di ogni epoca al decimo posto e scalano le graduatorie europee alltime fino alla quarta piazza. Per il 18enne velocista lepino, portacolori delle Fiamme Gialle Simoni (si allena a Castelporziano, sede gialloverde, seguito dall'ex quattrocentista Claudio Licciardello), la kermesse iridata si è archiviata con il segno positivo dopo aver sfiorato l'accesso nella finale dei 100 metri, con l'uscita in semifinale.

An.Gio.

