Una condanna a due anni e otto mesi di reclusione e un'assoluzione. Si è concluso così il processo a carico di Mirella D'Indio e Tatiana Rizzi, rispettivamente madre e figlia, accusate di essere le mandanti dell'incendio che a gennaio 2022 aveva completamente distrutto lo stabilimento Duna 31.5 di Sabaudia. Le due donne ieri sono comparse davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa davanti al quale si è celebrato il processo con rito abbreviato così come richiesto dalla difesa, rappresentata dall'avvocato Guido Calisi.

L'INCENDIO

LE INDAGINI

L'UDIENZA

Madre e figlia erano finite agli arresti domiciliari a ottobre a conclusione di una lunga indagine avviata dopo che nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 2022 un incendio aveva distrutto il chiosco in legno dello stabilimento con un basamento di circa 200 metri quadrati.Il rogo era stato fin da subito classificato come doloso visto che nella zona limitrofa al rogo era stata rinvenuta una bottiglia contenente dei residui di liquido infiammabile. Era inoltre emerso che sia l'impianto di allarme che il sistema di videosorveglianza erano andati distrutti nel corso dell'incendio.Le indagini dei carabinieri si sono concentrate da subito sui titolari di un'attività di noleggio di sdraio e ombrelloni che avevano avuto screzi proprio con i concorrenti dello stabilimento Dune 31.5. Al centro dei dissapori ci sarebbe stata proprio la concessione demaniale dello stabilimento, a cui erano interessate le due donne e che era stata aggiudicata invece a una società rivale. Così gli investigatori avevano chiuso il cerchio individuando in Mirella D'Indio e Tatiana Rizzi, madre e figlia originarie di San Felice Circeo, entrambe incensurate, le mandanti del gesto che sarebbe stato appiccato in cambio di 500 euro da due ragazzi di Sabaudia, Valerio Toselli e Simone Petrucci, di 30 e 32 anni. Questi ultimi hanno scelto il rito ordinario e il processo a loro carico è nella fase iniziale mentre le due donne hanno optato per il rito abbreviato.Ieri nel corso dell'ultima udienza il pubblico ministero Giorgia Orlando al termine della sua requisitoria ha chiesto per entrambe le donne, accusate di incendio doloso, una condanna a 2 anni e 4 mesi mentre la difesa ha chiesto l'assoluzione sottolineando che le imputate non avrebbero mai commissionato l'incendio. Il legale dei titolari dello stabilimento Duna 31.5, che si sono costituiti parte civile, hanno avanzato una richiesta di risarcimento danni di 50mila euro e una istanza di sequestro conservativo. Al termine di una lunga camera di consiglio il gup La Rosa ha assolto la Rizzi e riconosciuto invece la D'Indio colpevole dell'incendio, reato per il quale è stata condannata a 2 anni e 8 mesi. Il risarcimento del danno sarà quantificato in sede civile. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni ma la difesa ha già preannunciato che impugnerà la sentenza di primo grado.