Brutta sorpresa per alcuni residenti della zona del centro commerciale Latinafiori. Nella notte tra martedì e mercoledì alcune auto sono state prese di mira dai vandali che sono entrati in azione colpendo le vetture in sosta nel parcheggio sul lato della Torre Pontina dove abitualmente vengono effettuati i tamponi per il Covid. Almeno 9 auto sono state trovate con le gomme squarciate, in alcuni casi due pneumatici per ogni vettura. Le vetture erano posteggiate una accanto all'altra e, con tutta probabilità, sono state colpite senza alcun motivo dai vandali armati di un coltello affilato. Il tipo di danno non ha dato alternative ai proprietari che hanno dovuto chiamare i gommisti per la sostituzione degli pneumatici, sostenendo spese ingenti.

Rabbia da parte dei residenti che si sono trovati davanti alla brutta sorpresa. «Un gesto di profondo disagio - commenta uno dei proprietari delle auto - probabilmente da parte di ragazzi che non si rendono conto di aver colpito le famiglie, persone che ogni mattina si alzano alle 6 per andare a lavorare». Pochi giorni fa i vandali avevano preso di mira altre auto parcheggiate rompendo gli specchietti retrovisori.

