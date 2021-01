SABAUDIA

Risolto in parte il mistero degli spuntoni metallici rinvenuti, domenica mattina, sul lungomare di Sabaudia. I due sulla spiaggia, distanti l'uno dall'altro una quindicina di metri, sono risultati tubi di ferro pieno, arrugginiti e ancorati in profondità. Gli altri, almeno cinque, avvistati tra le onde non è stato possibile visionarli ieri mattina a seguito di sopralluogo da parte dei carabinieri forestali - poiché il livello del mare è tornato a salire ricoprendoli per una quarantina di centimetri. Per questi ultimi è stata chiesta la consulenza degli artificieri di Caserta, sulla base del materiale fotografico fornito dai volontari di protezione civile della locale Associazione nazionale carabinieri in congedo, che domenica avevano segnalato alle autorità la strana presenza di questi oggetti, senza escludere si potesse trattare di ordigni bellici. Ieri mattina il sopralluogo, all'altezza della discesa A8, dei carabinieri della stazione forestale di Fogliano, guidato dal luogotenente Giannantonio Baratto, accompagnati dal maresciallo Enzo Cestra, presidente dell'Anc di Sabaudia per l'indicazione del luogo esatto. Del caso è stato interessato anche l'ufficio Delegamare di Sabaudia, diretto dal luogotenente Marco Fusco. Da quanto si apprende i due spuntoni sulla spiaggia sono stati dissotterrati di una quarantina di centimetri, risultando appunto dei tubi, probabilmente resti di vecchie strutture o di fortini anti sbarco risalenti al periodo bellico, il che ha fatto escludere che potesse trattarsi di mine anticarro. Mantenuto comunque il nastro segnalatore, in attesa di eventuale rimozione. I militari della stazione carabinieri forestali di Fogliano monitoreranno la situazione fin quando la bassa marea consentirà un ulteriore esame.

