Domenica 19 Dicembre 2021, 05:03

FONDI

Mentre lei resta ricoverata al San Camillo di Roma, dove era stata elitrasportata in gravi condizioni al termine di una staffetta emergenziale sul filo dei minuti, l'ex marito che l'ha ferita a sprangate nel corso dell'ennesima lite è stato scarcerato. Per il 73enne - di Fondi come la vittima della violenza, una 69enne - il gip del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese ha disposto gli arresti domiciliari, in un'abitazione ovviamente diversa da quella finora condivisa con la parte lesa. Una decisione messa nero su bianco in un'ordinanza resa nota nella tarda serata di venerdì, dopo che il giudice per le indagini preliminari si era inizialmente riservato rispetto alle istanze della difesa dell'anziano, arrestato giovedì mattina per tentato omicidio, lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia.

A pesare, nella concessione di una misura meno afflittiva del carcere, una serie di argomentazioni avanzate in sede di convalida dagli avvocati Angelo Palmieri, Gianluca La Penna e Simona Dominici. Dall'incensuratezza dell'aggressore, alla sostenuta assenza del pericolo di fuga e di reiterazione del reato, a detta del pool di legali palesato dalla condotta tenuta dal 73enne a margine del ferimento dell'ex consorte a colpi di sbarra di ferro. Dopo aver infierito sulla 69enne - colpita in particolare alla testa, al busto e alle braccia - l'anziano ha infatti allertato telefonicamente i soccorsi, per poi restare in stato confusionale accanto all'ex moglie fino all'arrivo dei sanitari del 118 e dei poliziotti del Commissariato coordinati dal vicequestore Marco De Bartolis. Un insieme di circostanze che, come anticipato, alla fine ha portato alla concessione dei domiciliari. Per quanto riguarda il motivo all'origine della sanguinosa aggressione, sarebbe da ricondurre a una discussione nata da vecchie ruggini legate a una convivenza difficile, per non dire esplosiva: a quanto pare nel tempo l'ex coppia di pensionati, ancora sotto lo stesso tetto nonostante la separazione, è stata protagonista di diverse liti a dir poco accese, tanto da non far mancare denunce reciproche per presunte aggressioni.

Mirko Macaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA