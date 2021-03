6 Marzo 2021

CALCIO

C'è grande voglia di ripartire da parte dello Sporting Latina Women 2019, un desiderio ribadito a gran forza dal presidente Massimo Sai. Il club nerazzurro, nonostante la situazione delicata, ha continuato a lavorare sodo in questi mesi in attesa di segnali da parte della federazione: «A quanto pare ci sarebbero i margini per ripartire - ha sottolineato il numero uno del club pontino - e se così fosse ci faremo trovare pronti. Devo dire che come società abbiamo subito pensato a garantire il massimo della sicurezza alle atlete e alle rispettive famiglie. La priorità resta la salute, per questo motivo ogni decisione sul futuro verrà presa in accordo con tutti i tesserati. Il nostro compito è quello di guardare avanti, cercando di fornire la possibilità a chiunque di avvicinarsi a questa disciplina. Abbiamo già in mente un progetto strutturato che riguarda la scuola calcio e il settore giovanile, un programma che garantisce la possibilità di divertirsi con una spesa minima. Il calcio è sempre stato uno sport popolare e a noi piacerebbe ingrandire la famiglia puntando sui valori tradizionali e sulla competenza dei nostri tecnici qualificati». Tra l'altro nelle ultime settimane si è registrato un arrivo importante in casa nerazzurra. Si tratta di Giulio Coletta, per undici anni responsabile del settore giovanile della S.S.Lazio. In 18 anni come allenatore ha vinto otto campionati tra prima categoria e promozione maschile. Un innesto di rilievo, pronto a iniziare una nuova grande sfida: «Essendo originario di Fondi - ha ammesso Coletta -, sono da sempre legato al territorio pontino e mi piacerebbe aiutare a costruire un progetto serio con lo Sporting Latina».

RIPRENDE L'ECCELLENZA

Nell'atteso Consiglio Federale che si è tenuto ieri nella sede della Figc si è discusso della ripartenza del massimo torneo regionale. La notizia, emessa direttamente dal presidente Gabriele Gravina, è quella della ripresa dell'attività. Sempre stando alle parole del numero uno del calcio italiano sarà confermato il blocco delle retrocessioni, con il format ufficiale che verrà comunque discusso nei prossimi giorni. Verrano poi comunicati anche i ristori rivolti alle società per effettuare i tamponi settimanali.

Davide Mancini

