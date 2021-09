Lunedì 6 Settembre 2021, 05:01

Splendida doppietta per la promessa itrana Greta Petrillo. Ai campionati italiani U14 sulla terra rossa del Tennis Pineta 2018 di Verona la portacolori del Ct La Signoretta di Genazzano, categoria 2.5, ha centrato il double aggiudicandosi sia il singolare che il doppio. La campionessa nazionale U13 di doppio dell'edizione 2020 (all'epoca vinse a Reggio Calabria con la campana Francesca De Matteo) ha dominato la scena sui courts scaligeri. Un cammino senza sbavature nel singolare, in cui ha eliminato in rapida successione la marchigiana Maria Stella Musarra (6-1, 6-3), l'emiliana Chiara Bartoli (6-2, 7-5), la piemontese Carolina Di Benedetto (6-1, 7-5), la toscana Ludovica Pierro (6-4, 7-6) e la veneta Carolina Gasparini (3-6, 7-5, 6-4). In finale ha approfittato dell'infortunio della romana Galatea Ferro. Identico cliché nel doppio, dove in compagnia della capitolina Camilla Livioni (2.7) - erano teste di serie numero 1 del seeding - ha compiuto percorso netto battendo nell'atto decisivo per 2-6, 6-2, 10-7 il duo Chiara Bartoli-Carolina Gasparini. Per l'enfant prodige pontina, classe 2007, seguita anche al Ct Gaeta dal maestro Attilio Rubino, si chiude una stagione da applausi dopo che lo scorso 11 luglio centrò l'accesso in serie B2 con le colleghe della Signoretta di Silvano Papi nella finale contro il Pegli: 2-2 all'andata in Liguria e successo per 3-1 tra le mura amiche. Nella sua breve ma già esaltante carriera vanta la vittoria nell'U14 alla prestigiosa kermesse internazionale del Lemon Bowl di Roma e gli exploit ai tricolori U11 e U12.

Andrea Gionti

