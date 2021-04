24 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LITORALE

Quasi 1,1 milioni di euro ai Comuni costieri della Provincia di Latina per la sicurezza in spiaggia. È l'impegno della Regione Lazio, per un totale di 3 milioni di euro per tutti i Comuni costieri, per aiutare a gestire le spiagge libere e i lungomare per la stagione balneare 2021. I fondi potranno essere usati dai Comuni per assicurare il distanziamento sociale ed evitare gli assembramenti, per la pulizia degli arenili, per igienizzazione e sanificazione di ambienti e attrezzature, servizi di salvamento e attività di sorveglianza. L'erogazione, gestita da Lazio Innova, sarà suddivisa in un anticipo del 40% e un saldo del 60%, a conclusione degli interventi, che dovrà avvenire entro il 30 settembre. In particolare alle amministrazioni costiere pontine andrà un totale di 1.095.127 euro, distribuito a seconda della popolazione e della estensione di spiaggia libera. Così, a Latina andranno 259.763 euro; 172.091 euro a Sabaudia; 119.321 a Fondi; 115.591 a Terracina; 100.836 a Formia; 62.337 a Gaeta; 59.984 a Ponza; 55.204 a Minturno; 50mila euro ciascuno a San Felice Circeo, Sperlonga, Ventotene. «Il messaggio che vogliamo dare è tenere alta la guardia, continuare la battaglia contro la pandemia e farci trovare pronti per ripartire investendo sulla sicurezza e sulla ripresa del turismo responsabile e sostenibile». Lo hanno dichiarato gli assessori regionali al turismo, enti locali, sicurezza urbana, polizia locale, Valentina Corrado, e allo sviluppo economico, Paolo Orneli. Nella scorsa estate, tra gli altri provvedimenti, il Comune capoluogo mise in spiaggia gli steward che, girando sull'arenile, in caso di assembramenti invitavano i bagnanti a mantenere il distanziamento sociale: si trattava di 36 steward, in sei squadre da tre elementi ciascuna per turno, su due turni (mattina e pomeriggio); un numero che fu poi aumentato a dieci squadre, a metà estate. Il bacino stimato era infatti di ben 160mila utenti, ovvero più dei 126mila abitanti del capoluogo. L'impegno un anno fa fu di 340mila euro.

An. Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA