1 Giugno 2021

IL RICONOSCIMENTO

Dopo le 9 bandiere blu conquistate in provincia di Latina da Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Gaeta, Ventotene e le new entry Fondi e Minturno, ora arriva anche il riconoscimento della Bandiera Verde, ovvero le spiagge a misura di bambino. In provincia di Latina si aggiudicano il vessillo le spiagge di Formia (che non ha la blu), Gaeta, Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina e Ventotene. Si tratta di tutte riconferme per le spiagge pontine. La notizia è arrivata ieri dall'ideatore dell'iniziativa, il pediatra Italo Farnetani che l'ha deciso insieme a 2.753 pediatri italiani e stranieri. In Italia sono 143 le bandiere verdi, vessillo che da anni premia le spiagge ideali per i bambini, con acqua limpida e bassa vicino alla riva, servizi di assistenza e sicurezza, ma anche locali per mamma e papà. Per ottenerlo, infatti, l'arenile deve possedere precise caratteristiche a tutela dei bimbi ma anche a vantaggio dei genitori: giusto spazio fra gli ombrelloni, acqua che non diventi subito alta, attività ludiche, servizi dedicati ai bambini e alle famiglie, presenza di locali per relax, svago e divertimento per i genitori. Quest'anno spiega il pediatra - la vacanza al mare ha un ruolo ancora più grande del solito per lo sviluppo psico-affettivo dei bambini, perché compenserà tutte le carenze dettate dalle necessarie restrizioni osservate per combattere la pandemia. E' importante sapere che per ottenere il vessillo non ci sono autocandidature, l'elenco delle bandiere verdi, che è stato presentato a congressi medici internazionali e pubblicato anche in riviste scientifiche internazionali in lingua inglese, è l'unica mappa pediatrica per la balneazione e la fruizione del mare da parte dei bambini esistente al mondo. Una valutazione che funziona se in 14 anni le Bandiere verdi riconosciute sono state sempre e ininterrottamente tutte riconfermate dopo la prima assegnazione, afferma Farnetani. La cerimonia di consegna delle Bandiere verdi si terrà ad Alba Adriatica il 10 luglio.

