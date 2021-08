Domenica 1 Agosto 2021, 05:00

La sorprendente Silvia Zennaro (Fiamme Gialle Gaeta) ha conquistato nel Laser Radial la Medal Race di oggi, la finale a punteggio doppio riservata alle prime dieci. Nella baia giapponese di Enoshima la 31enne timoniera della deriva in singolo, nativa di Chioggia (Venezia), è l'autentica rivelazione della spedizione olimpica. In condizioni per lei non ideali (preferisce vento forte), dopo 10 prove la classifica la vedrà partire dal 6° posto a soli 5 punti dal bronzo e 13 dall'argento. I distacchi sono minimi e tutto può succedere: al comando c'è sempre la danese Anne-Marie Rindom con 64 punti, seguita dall'olandese Marit Bouwemeester con 71 e dalla svedese Josefin Olsson con 79. Nel windsurf RS:X quarta l'altra gialloverde Marta Maggetti: titolo alla cinese Yunxhiu Lu davanti alla francese Charline Picon e alla britannica Emma Wilson.

Nel catamarano misto foiling della classe Nacra 17 in testa ci sono i campioni europei in carica, Ruggero Tita (Fiamme Gialle Gaeta) e Caterina Banti (Aniene), che vantano sei punti di vantaggio nei confronti dei britannici John Gimson e Anna Burnet quando il 3 agosto partirà la Medal Race.

