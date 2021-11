Domenica 7 Novembre 2021, 05:04

L'INDAGINE

Una mattanza organizzata e pianificata, con pistole e mazze di ferro. Era un gruppo pronto ad ammazzare quello che nella notte di sabato 30 ottobre ha fatto irruzione nell'abitazione di via Monfalcone 334, a Borgo Montello, mentre era in corso una festa. Si muovevano tutti agli ordini di Jiwan Singh, 38enne indiano, che all'indomani dalla violenta aggressione era già stato posto in stato di fermo dagli agenti della squadra mobile.

Ora il quadro si fa via via più chiaro e altri tre connazionali sono stati arrestati tra la sera di venerdì e la notte di sabato, mentre altri sono ancora ricercati e attualmente irreperibili. In manette sono finiti Singh Devender, classe 1982; Singh Ranjit, 40enne; e Sohal Gurvinder Singh, 32enne, tutti indagati a vario titolo per i reati di violazione di domicilio, porto abusivo di armi e lesioni gravi. Secondo la ricostruzione degli investigatori un gruppo composto da 10 persone, tutte di nazionalità indiana, con il volto parzialmente coperto, ha fatto irruzione intorno alle 23 nell'abitazione di Sumal Jaghsheer mentre il 29enne festeggiava con alcuni amici e parenti la nascita del figlio. In pochi istanti è scoppiato il finimondo. «Prendeteli e ammazzateli tutti» sono stati gli ordini proferiti dal capo che i testimoni hanno ascoltato chiaramente e riferito agli agenti di polizia. Da quel momento, botte, colpi di spranga e perfino spari. Qualcuno è riuscito a rifugiarsi in qualche angolo nascosto e a sfuggire alla furia del branco, altri sono stati pestati selvaggiamente e senza pietà. Una vera e propria spedizione punitiva, che ha lasciato sul campo 10 feriti e una devastazione ovunque all'interno dell'appartamento. Jagsheer Sumal giaceva esanime in una delle stanze, immerso in un lago di sangue. Morirà qualche ora dopo in ospedale, dove era arrivato in coma per i colpi di spranga inferti sul capo. Quando gli agenti hanno raggiunto il casolare di via Monfalcone, insieme a diverse ambulanze che caricavano i feriti, hanno ascoltato e raccolto le prime testimonianze che senza ombra di dubbio convergevano proprio sulla figura di Jiwan Sing, considerato a tutti gli effetti il capo del raid e l'istigatore di tutta quella violenza, conosciuto e temuto proprio nell'ambito della stessa comunità indiana come una «persona dedita all'organizzazione di spedizioni punitive». Accanto a lui sono entrati in azione gli altri tre indiani arrestati, rintracciati dai poliziotti a Latina e Aprilia, due connazionali ancora irreperibili e altri due al momento solo denunciati per violazione di domicilio e porto abusivo di armi. Il cerchio sta per chiudersi e tutto sembra portare alla pista del racket del commercio, legato a una vendetta maturata da una fazione nata all'interno di una delle comunità indiane insediate nel borgo.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA