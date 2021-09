Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:03

IL CASO

Quando mancano appena 17 giorni al voto per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, il Comune di Latina non ha ancora provveduto a far montare i tabelloni per i manifesti dei candidati. È la denuncia al centro del sit-in di protesta di ieri mattina sotto il municipio del capoluogo pontino, svolto dal candidato sindaco di Solidarietà sociale, Sergio Sciaudone. Sciaudone, insieme a un altro candidato sindaco, Antonio Bottoni di Siamo Latina, ha già denunciato da alcuni giorni la situazione, recandosi anche in Prefettura. «Con una delibera di fine agosto - spiega Sciaudone - la giunta comunale di Latina ha stabilito dove porre i tabelloni, ma questi non sono stati ancora montati, e noi non sappiamo dove affiggere i manifesti, a differenza invece di candidati che possono permettersi di farli affiggere a pagamento negli spazi pubblicitari». Secondo Sciaudone, quindi, «se i tabelloni devono essere installati 33 giorni prima del voto, qui c'è una disparità di trattamento. Chiediamo il rispetto della legge 212/56 sull'accesso a pari opportunità di informazione in campagna elettorale. Ci è stato negato un diritto». Non è tutto: «La giunta ha individuato solo gli spazi per le liste, ma non quelli per i candidati sindaco», conclude. Ferma la risposta del Comune, che ricorda le leggi di settore (la 212/56) e successive modifiche (legge di Stabilità 2014), che hanno «ridotto della metà il numero degli spazi consentiti e soppresso quelli destinati alle affissioni della propaganda indiretta. Con la circolare 59/2021, il ministero dell'Interno ha stabilito che le giunte devono provvedere all'assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle liste. Di conseguenza, ogni sezione di spazio, viene assegnata solo alle liste ammesse alla competizione. Spazi che la giunta ha assegnato, dopo il sorteggio, alle liste in competizione. A oggi si stanno allestendo per la città i relativi tabelloni. Allestimento che ha subito un lieve ritardo per alcuni problemi tecnico-operativo».

An. Ap.

