Giovedì 21 Ottobre 2021, 05:02

Resta in carcere J.A, il 27enne arrestato domenica notte a Latina dagli uomini della Volante intervenuti per la segnalazione di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi in strada. La perquisizione ha consentito di rinvenire un fucile a canne mozze con 18 cartucce tutto illegalmente detenuto - una perfetta riproduzione di una pistola Beretta identica a quelle in dotazione alle forze di polizia e un coltello da cucina, con lama di circa 30 centimetri mentre dalle testimonianze dei vicini è emerso che il giovane aveva spesso atteggiamenti aggressivi nei confronti della mamma e della sorella. J.A., che è accusato di detenzione illegale di armi e munizioni, esplosione di colpi, maltrattamenti in famiglia, lesioni e stalking, è comparso ieri mattina davanti al giudice Giorgia Castriota e nel corso dell'interrogatorio ha risposto alle domande raccontando che la tossicodipendenza della sorella crea problemi in famiglia e che lui ha dovuto assumere il ruolo di capofamiglia dopo che il padre è stato colpito da due ictus. Ha inoltre spiegato che il fucile era stato trovato da lui e dalla sorella ma non è suo. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dall'avvocato Moreno Gullì.