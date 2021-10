Lunedì 18 Ottobre 2021, 05:03

L'INDAGINE

Arrestato per detenzione illegale di armi: un fucile, una riproduzione di una Beretta e un coltello. A finire in manette a Latina, nel corso di un intervento delle pattuglie della squadra volante, è stato un 27enne, A. J. le sue iniziali, trasferito nella notte di domenica in carcere come stabilito dal pubblico ministero Giorgia Orlando.

Gli agenti hanno raggiunto una strada alla periferia della città dopo aver ricevuto la segnalazione di alcuni colpi di arma da fuoco, ma una volta arrivati nel luogo indicato non hanno notato nulla di strada, ad eccezione del 27enne che era affacciato alla finestra del suo appartamento e che gli agenti hanno immediatamente riconosciuto. Si trattava infatti di un giovane con una lunga serie di precedenti per furto, rapina, estorsione, lesioni personali, violenza e resistenza, pubblico ufficiale e violazione della normativa sulla droga. Lo hanno quindi interpellato ma il ragazzo ha raccontato tutt'altra versione, ridimensionando l'accaduto e spiegando che alcuni giovani del quartiere poco prima avevano esploso dei petardi in strada e si erano poi allontanati. Una versione che però non ha convinto i poliziotti, che hanno dunque approfondito gli accertamenti e verificato che il 27enne, stando ad alcune testimonianze informali raccolte sul posto, manifestava atteggiamenti aggressivi nei confronti della madre e della sorella, spesso degenerati in episodi di violenza. Gli agenti hanno quindi deciso di perquisire l'abitazione e la loro intuizione si è rivelata giusta. All'interno infatti hanno scoperto un fucile a canne mozze calibro 12 e completo di 18 cartucce, detenuto in modo illegale e sul quale saranno eseguiti approfondimenti investigativi ed esami balistici. Oltre al fucile sono stati rinvenuti anche la riproduzione di una pistola Beretta identica a quella in dotazione alle forze dell'ordine e un coltello da cucina con una lama di 30 centimetri che era nascosto dietro le mattonelle della vasca da bagno. Le armi sono state sottoposte a sequestro immediato e sono state repertate dal personale della polizia scientifica per le successive comparazioni balistiche. Gli agenti hanno inoltre sequestrato anche gli indumenti indossati dall'uomo per verificare l'eventuale presenza di residui di polvere da sparo e accertare dunque se i colpi di arma da fuoco siano partiti proprio da lui e siano stati esplosi per minacciare le due donne o altre persone.

