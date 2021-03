7 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







TENNIS

Il sogno della finale svanisce sul più bello. La tennista fondana Federica Di Sarra ha ceduto ieri in semifinale alla padrona di casa e wild card Marina Bassols Ribera. Un duplice e amaro 6-4 che aumenta la delusione per la 30enne pontina, che sperava di raggiungere l'atto decisivo dei 25.000 dollari sul cemento di Manacor, alla Rafa Nadal Academy, sull'isola spagnola di Maiorca. Negli altri turni la Di Sarra aveva battuto l'iberica Lucia Cortez Llorca (3-6, 6-1, 6-1), la russa Oksana Selekhmeteva (6-3, 6-4) e nei quarti l'olandese Arianne Hartono (7-5, 6-4). Identico clichè anche nel torneo di doppio, dove insieme a Camilla Rosatello (le azzurre erano reduci dal successo di Poitiers) è uscita sempre in semifinale per mano delle teste di serie numero 1 del tabellone, la slovacca Tereza Mihalikova e la magiara Anna Bondar.

Un pizzico di rimpianto anche per il giovane mancino di Latina Giulio Zeppieri, che si è fermato nei quarti di finale del Gran Canaria 2 Challenger (44.820 euro di montepremi). Sulla terra rossa del Cortijo Club a Las Palmas, nell'isola delle Canarie, lo spagnolo Eduard Esteve Lobato (n.483 ATP), proveniente dalle qualificazioni, che prima di questa settimana non aveva mai vinto match a livello challenger, ha battuto in tre set (6-4, 5-7, 6-4) l'atleta latinense (n.334 ATP), pure lui promosso dalle qualificazioni.

Il 19enne Zeppieri, che si allena al Capanno con Piero Melaranci, ha mancato la possibilità di eguagliare il suo miglior risultato a livello Challenger, ottenuto nel 2019 con le semifinali di Parma.

An.Gio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA