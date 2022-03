Lunedì 21 Marzo 2022, 11:21

Un cospicuo quantitativo di droga (504 grammi di cocaina, 149 di eroina, due chili di hashish e 27 fiale di metadone), numerosi cellulari, varie schede telefoniche, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi e banconote di vario taglio per circa 26mila euro nascoste in vari punti dell'abitazione e in due casseforti nel garage del 50enne commerciante di frutta arrestato l'altra sera dagli agenti del commissariato di polizia di Formia dopo un blitz compiuto insieme ai colleghi del Reparto di Prevenzione crimine Lazio. Sono il bilancio dell'operazione che non si è conclusa con l'arresto del commerciante e la denuncia della moglie e dei due figli per concorso in detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, ma prosegue con altre indagini finalizzate ad accertare collegamenti con il mondo variegato dei trafficanti di droga. La persona arrestata, un cinquantenne con specifici precedenti a carico, era monitorata da tempo. E l'altra sera è stata sorpresa, appena uscito dalla propria abitazione, in una strada del rione Mola mentre cedeva ad un giovane acquirente due dosi di cocaina, recuperate dagli agenti dopo che erano state lasciate cadere a terra dall'assuntore di stupefacenti. Altre tre dosi tra cocaina e hashish sono state ritrovate, durante la perquisizione personale effettuata dagli agenti, nella tasca della felpa del pusher, che è stato denunciato anche per la detenzione di un sfollagente telescopico, rinvenuto nella sua abitazione durante la successiva perquisizione domiciliare che ha portato alla scoperta del notevole quantitativo di denaro, della grossa somma in contanti e degli attrezzi per il confezionamento delle dosi.



