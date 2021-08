Martedì 17 Agosto 2021, 05:02

I CONTROLLI

Operazione di contrasto alla commercializzazione di droghe da parte dei carabinieri di Cori, che individuano un gruppo di microcriminali di Cisterna. Cinque ventenni, due con precedenti, tutti residenti nella città dei butteri. I pusher da diverso tempo erano sotto la lente d'ingrandimento dei carabinieri che hanno notato come si muovevano con regolarità, tra le due città. Frequentazioni che hanno insospettito gli uomini della stazione di Cori che si sono messi sulle tracce dei giovani spacciatori. Da un controllo da parte dei militari dell'Arma, i giovani sono risultati coinvolti in un giro di droga in cui si organizzavano per la commercializzazione di dosi preconfezionate. L'operazione si è conclusa con due arresti e tre denunce per detenzione di droghe ai fini di spaccio. Dopo l'individuazione dei cinque, i carabinieri sono intervenuti con un controllo mirato durante un posto di blocco. L'operazione si è svolta nel corso di uno specifico servizio allargato sul nord della provincia di Latina finalizzato a reprimere il traffico di sostanze illecite. Tratti in arresto un ragazzo di 27 e uno di 22 anni. I due, a seguito di una perquisizione, sono stati trovati in possesso di 45 grammi di cocaina, 150 di hashish e 50 di marjuana, tutto suddiviso in dosi, nonché la somma contante di 15.000 euro, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Nella stessa operazione, denunciati a piede libero, per il medesimo reato, altri tre ragazzi rispettivamente un ventiduenne, un diciottenne ed un diciannovenne anche loro residenti a Cisterna. Gli arrestati dopo le formalità di rito sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione come disposto dall'autorità giudiziaria.

Daniele Ronci

© RIPRODUZIONE RISERVATA