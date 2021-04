25 Aprile 2021

IL SERVIZIO

Il Comune di Latina escute la polizza fidejussoria, ma l'assicurazione pone delle osservazioni. Non è mai una passeggiata, per l'amministrazione di piazza del Popolo, avere a che fare con le polizze fidejussorie degli appalti del servizio di sosta a pagamento. Avvenne già diversi anni fa, al termine dell'appalto allora affidato a Urbania, concluso a colpi di carte bollate per diverse contestazioni al gestore: andando allora ad escutere le polizze, queste risultarono «farlocche», come affermò allora il dirigente di settore, relazionando in commissione Trasporti. Ora il Comune di Latina è andato a escutere le polizze fidejussorie dell'appalto successivo, affidato all'Atral, concluso un anno fa. Un'escussione di polizze del valore di 215mila euro, per riparare, sostituire, mantenere i parcometri. Ma è sorto un intoppo, come lo stesso funzionario del settore Mobilità ha accennato in commissione, due giorni fa, parlando di numerosi problemi. «È accaduto che, andati ad escutere le polizze, la società di assicurazione ha posto diverse osservazioni, cui l'amministrazione sta ora rispondendo», spiega l'assessore alla Mobilità, Dario Bellini, secondo cui «la ditta uscente è tenuta a fare una manutenzione ordinaria e straordinaria come da contratto: alcune circostanze sono state contestate dal mobility manager dell'amministrazione, dal responsabile unico del procedimento, dal direttore di esecuzione del contratto, in una vasta documentazione dalla quale emerge che molti parcometri presentavano un'assoluta mancanza di manutenzione, tanto che in alcuni casi mancavano schede di trasmissione dati».

An. Ap.

