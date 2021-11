Lunedì 1 Novembre 2021, 05:02

LE OPERAZIONI

Due fondani arrestati: uno per aver sconfinato, l'altro per spaccio. Il primo è un 41enne pluripregiudicato sottoposto dall'aprile del 2020 alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, misura di prevenzione emessa dal tribunale di Roma su proposta del Questore di Latina, e che imponeva al destinatario l'obbligo di soggiorno a Fondi. Una prescrizione da osservare per due anni, ma palesemente disattesa proprio di recente, quando il 41enne è stato beccato in trasferta. Violazione che ha determinato l'emissione di un provvedimento ancora più restrittivo, applicato sabato pomeriggio a Fondi dagli agenti del Commissariato di Gaeta, diretti dal vicequestore Roberto Graziosi. Espletate le formalità di rito, per il sorvegliato speciale si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia. Se quest'arresto è stato in differita, il secondo è avvenuto in flagranza di reato: nei guai è finito un 55enne, in manette in un blitz della guardia di finanza. I militari della Compagnia di Fondi, impegnati in un servizio antidroga in prossimità del litorale, lo hanno sorpreso venerdì dopo aver ceduto dello stupefacente a un cittadino indiano, contestualmente segnalato in Prefettura in qualità di assuntore. Secondo le ricostruzioni, poco prima del fermo dello straniero si erano passati di mano 3 dosi di eroina. Non le uniche nella disponibilità del 55enne: durante la perquisizione nella sua abitazione i finanzieri del tenente Diego Lauretti hanno rinvenuto altre 20 dosi di eroina e 3 di cocaina. L'uomo è ai domiciliari.

