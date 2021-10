Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:03

La sua carriera era iniziata con le truffe e la clonazione di carte di credito, ma il profilo criminale di George Valeriu Cornici, cittadino rumeno di 47 anni da molto tempo residente nel capoluogo, negli anni è cresciuto di livello fino a fargli occupare una posizione stabile e di riguardo nell'ambito delle dinamiche criminali locali. Cornici era diventato infatti anche un uomo di fiducia dei clan, del gruppo dei Travali in particolare, finendo agli arresti, lo scorso febbraio, nell'operazione Reset.

Ora a suo carico è stata emessa anche la misura della sorveglianza speciale, richiesta dal questore di Latina Michele Spina e accordata dal tribunale penale di Roma sezione misure di prevenzione. Il 47enne, al momento ancora detenuto, quando sarà libero, per due anni, avrà l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, con la prescrizione di non rincasare la sera più tardi delle 21 e di non uscire la mattina prima delle 7, in ragione della sua elevata pericolosità sociale e della propensione a delinquere anche per reati di tipo associativo. Come ricostruito dalla divisione Anticrimine della questura, aveva iniziato molti anni fa con truffe e clonazione di carte di credito, per poi passare al traffico di sostanze stupefacenti che erano destinate a rifornire in modo massiccio il mercato locale e quello di altre zone della provincia pontina. In molte occasioni però, seppure scoperto dalle forze dell'ordine, era riuscito a fornire alias che avevano nascosto alla giustizia il suo reale trascorso criminale facendogli ottenere pene più favorevoli. Nel 2009 poi era stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare perché ritenuto componente di un'associazione che si dedicava alla captazione di codici per l'accesso ai sistemi protetti delle transazioni economiche attraverso la manomissione dei pos, alla duplicazione di carte di credito e alla ricettazione dei codici per operazioni fraudolente. Un gruppo che aveva ramificazioni anche in molti altri Paesi esteri, come Olanda, Inghilterra, Germania, Francia, Stati Uniti, Spagna, Irlanda, Venezuela, Giordania e Libano. Ma George Valeriu Cornici era diventato anche uomo di fiducia dei clan e per il gruppo dei Travali era di fatto il fornitore stabile di marijuana e cocaina, insieme al suo stretto collaboratore Alessandro Zof.

Di lui aveva parlato anche il collaboratore di giustizia Renato Pugliese nel 2016, identificandolo come la persona che controlla il mercato dell'erba nella città di Latina e che era in grado di far arrivare furgoni pieni di droga, in particolare erba. Due anni più tardi l'altro pentito, Agostino Riccardo, aveva ricordato che Cornici e Zof vendevano centinaia di chili di marijuana e decine di chili di cocaina al mese. Proprio dalle carte dell'inchiesta Reset era infatti emersa la partecipazione di Cornici alla consegna di un ingente carico di droga: ben 100 chili di marijuana per Angelo Travali, che andavano custoditi nell'abitazione di un altro spacciatore. Un'altra inchiesta lo aveva poi coinvolto insieme a Zof ed è relativa a un episodio di turbativa d'asta per la vendita di una villetta. Ma c'è di più: Valeriu Cornici era anche famoso per i feroci pestaggi nei confronti di soggetti che erano in debito con i clan con cui collaborava e in alcune occasioni si era anche reso responsabili di violente aggressioni nei confronti di comuni cittadini colpevoli magari di essere intervenuti in difesa di una ragazza da lui pesantemente importunata.

