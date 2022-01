Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:03

Ha cercato di rubare all'interno di un negozio e mentre cercava di fuggire ha accoltellato il gestore dell'attività ferendolo. A finire in carcere un uomo di nazionalità indiana così come indiana è la vittima. E' accaduto nei giorni scorsi a Sabaudia dove Singh Lachinder è entrato in un'attività commerciale di generi alimentari gestita da un suo connazionale: l'uomo dopo aver girato nel locale si è impossessato di un paio di bottiglie di birra e pensando di non essere visto si è avviato verso l'uscita senza pagare il dovuto. Il titolare del negozio però si è accorto del furto e lo ha inseguito nel tentativo di bloccarlo e recuperare la merce sottratta illecitamente. Ma ha dovuto fare i conti con la violenta reazione del ladro che per evitare di essere preso ha colpito l'uomo con un coltello ferendolo in più parti del corpo. Fortunatamente i colpi non hanno raggiunto organi vitali e le ferite non sono state gravissime.

Nel frattempo sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato l'uomo in fuga e lo hanno arrestato con le accuse di rapina e lesioni. Singh Lachinder ieri mattina è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa per l'interrogatorio di convalida. L'uomo, assistito dall'avvocato d'ufficio Riccardo De mauro, ha scelto di rimanere in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere alle domande del magistrato. A conclusione dell'interrogatorio il giudice ha convalidato l'arresto e si è invece riservato di decidere sulla richiesta presentata dalla difesa di una revoca della custodia cautelare in carcere e di una misura meno afflittiva quale quella degli arresti domiciliari. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore ma per adesso l'uomo resta in carcere.

