3 Aprile 2021

BASKET

Parte oggi la rincorsa alla salvezza della Benacquista Latina, impegnata in casa (Palabianchini ore 18, porte chiuse) contro la Kienergia Rieti in un derby che vale come recupero della nona giornata di ritorno dell'A2 del basket maschile: la partita era originariamente in cartello il 7 marzo scorso, ma fu rinviata per una positività da Covid allora riscontrata nel club sabino. L'incipit del pezzo che state leggendo non è un refuso di uno già uscito mercoledì scorso o un deja vù.

È l'ennesima sorpresa di una stagione resa imprevedibile dal Covid: giorno dopo giorno colpi di scena e cambi repentini si accavallano in modo imprevedibile. E così il derby laziale in cartello il 31 marzo (rinviato tre ore prima della palla a due) si giocherà, salvo imperscrutabili stravolgimenti dell'ultima ora, questo pomeriggio, mentre il recupero della sesta di ritorno tra Latina e Pistoia, programmato nella giornata odierna, slitta al 18 aprile, perché a loro volta i toscani sono alle prese con tre positività da Covid nel gruppo prima squadra.

SARABANDA

In questa sarabanda di cambiamenti il compito dei team è scendere in campo e giocare: «L'A2 è un torneo importante - sottolinea Sergio Tricarico, diesse della Benacquista - quest'anno l'organizzazione ha meritato un'attenzione particolare, perché frequentemente s'è navigato a vista: seguire tutte le normative in continua evoluzione non è stato semplice. La pandemia ha complicato in maniera sostanziale la quotidianità delle singole azioni da compiere: adeguamento delle strutture, informazione e formazione dei componenti del gruppo squadra e di tutti i collaboratori che ruotano intorno a una società sportiva. I vari e ripetuti rinvii hanno creato e creano difficoltà per l'organizzazione delle partite. Non ultimo il discorso legato ai cadenzati tamponi rapidi o molecolari (sulla base di quanto previsto dai protocolli) con cui deve essere monitorato ogni singolo componente. L'attuale stagione probabilmente sarà ricordata per le difficoltà esterne al rettangolo di gioco, piuttosto che per lo spettacolo offerto dagli atleti sul parquet: sarebbero state gradite disposizioni più chiare e lineari a cui tutti avrebbero dovuto attenersi».

IL GENERAL MANAGER

I club sono encomiabili e la stessa Rieti, che oggi si presenterà a Latina in formazione largamente rimaneggiata a causa dei protocolli sanitari, s'aggiunge alla già lunga lista dei club danneggiati da regole pensate nella scorsa estate, male adeguate poi all'evolversi della situazione: «Nella fase di preparazione al campionato c'era la speranza che, con i dovuti accorgimenti e il rispetto dei protocolli, si sarebbero potute disputare le partite in presenza di pubblico, seppur in forma ridotta - puntualizza il giemme dei pontini, Mariano Bruni - le problematiche della pandemia hanno invece istituzionalizzato la disputa delle gare a porte chiuse. Le società non sono venute meno agli impegni presi, con notevoli sacrifici economici: ci auguriamo un futuro libero dalle tante attuali e necessarie restrizioni dovute alla pandemia».

Stefano Urgera

