Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:02

I LAVORI

Per la riapertura del D'Annunzio, Comune di Latina e ditta appaltatrice si impegneranno per rendere più rapidi possibili i lavori ancora da ultimare.

È uno dei risultati del sopralluogo svolto dal nuovo assessore ai Lavori pubblici del Comune di Latina, Pietro Caschera, presso il cantiere del teatro comunale, lunedì mattina, il primo da quando gli è stata assegnata la delega dal sindaco, Damiano Coletta, mercoledì scorso. Il sopralluogo presso il D'Annunzio si è svolto insieme al direttore dei lavori e ai responsabili della ditta incaricata dei lavori. «Abbiamo svolto - spiega l'assessore - un giro generale della struttura per fare un quadro della situazione rispetto a tutto quello che ancora resta da fare. La ditta ha fornito la sua massima disponibilità per chiudere tutti i lavori il più in fretta possibile». Sui possibili tempi di chiusura dei lavori, Caschera spiega che «i lavori termineranno a breve, ma non entro novembre, per fine mese non sarà possibile». Plausibile quindi che la fine dei lavori sia prevedibile per la fine dell'anno. Da quel momento poi ci sarà la richiesta delle verifiche di fine lavori e delle autorizzazioni definitive alla riapertura.

VERIFICHE OGNI LUNEDI'

Un'altra novità emersa dal sopralluogo di lunedì scorso è che da ora in avanti i controlli di avanzamento lavori avverranno ogni lunedì mattina. «Ci siamo dati appuntamento ogni lunedì - spiega ancora il neo assessore ai Lavori pubblici del Comune di Latina, Pietro Caschera - abbiamo stabilito una precisa e dettagliata programmazione, e ogni inizio di settimana verificheremo gli stati di avanzamento. Il fatto che ci siamo dati un appuntamento settimanale è un dato importante». Centrale, tra le operazioni finali del teatro, è il completamento del nuovo contro-soffitto della sala, che copre interamente sia la platea che la galleria, l'intervento più imponente tra quelli previsti dalle ultime prescrizioni dei Vigili del fuoco, e che aveva richiesto una nuova progettazione da zero. Concluso questo, l'auspicio del Comune è una riapertura definitiva e completa del D'Annunzio, dopo una chiusura durata sei anni. Nel Palacultura dovranno poi però avviarsi i lavori anche per il Cafaro e le altre strutture interne.

L'AVVIO

Caschera precisa anche come sia stato dato definitivo avvio alla operativa attività amministrativa del settore dal suo ingresso: «Ora siamo avviati su una routine amministrativa di diverse delibere da portare all'attenzione del Consiglio comunale», relative a vari interventi. Altri sopralluoghi, invece, si svolgeranno su altre strutture in fase di ristrutturazione, in particolare la Biblioteca comunale Aldo Manuzio, dove l'assessore sarà in questi giorni, e sulla quale però, dopo le contestazioni e la rescissione in danno del contratto con la ditta appaltatrice, sarà necessario un nuovo affidamento dei lavori. Sul tavolo dell'assessore ci sono poi molti altri dossier, a partire da grandi opere come il raddoppio della via Massaro al Lido e l'eliminazione del collo d'oca di viale Le Corbusier, entrambi inseriti nel progetto Latina anche città di mare e finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Andrea Apruzzese

