I posteggi auto per disabili liberi sono preferibili a quelli riservati, e il Comune di Latina continuerà ad aumentarne il numero. È questo l'orientamento dell'amministrazione di piazza del Popolo, secondo l'assessore ai Trasporti, Dario Bellini. A Latina i posti auto per disabili erano 670 circa nel 2016, quando si è insediata l'attuale amministrazione; nel 2019 erano 881; nel 2021 sono poco meno di mille.

E con un'apposita ordinanza del 20 maggio ne sono stati istituiti altri 50 sparsi sul territorio comunale, in particolare in centro, per giungere al totale di 1.040 che rappresenterebbe il rapporto di 1 a 50 nei confronti degli stalli non per disabili. Questo a fronte di circa 6mila tagliandi di disabilità rilasciati negli anni, di cui effettivamente attivi a oggi sono circa 3mila. Dati emersi nel corso della commissione Trasporti di ieri, convocata su richiesta dell'opposizione per capire come mai, ha spiegato Salvatore Antoci del gruppo Misto, «sette cittadini hanno chiesto e ottenuto il parcheggio ad personam (stallo per disabili riservato, ndr) mentre altri 64 che hanno fatto richiesta a distanza di due anni non hanno ancora ricevuto risposta.

È chiaro che non può essere concesso a tutti, le leggi nazionali stabiliscono dei parametri, come il fatto di non disporre di un box o garage o posto auto condominiale, ma la discrezionalità del concederlo deve avere paletti precisi». L'opposizione, in particolare, critica la mancanza di un regolamento che possa fissare i criteri.

Per Maria Grazia Ciolfi (Misto) «occorrono anche stalli ad personam, perché alcune persone potrebbero avere disabilità particolari; se è vero che la legge nazionale concede al dirigente la facoltà di rilasciarli o meno, è anche vero che un regolamento con dei criteri verrebbe in supporto del dirigente stesso».

Secondo Bellini, però, «i parcheggi ad personam non risolvono il problema. Dopo quei sette, il Comune ricevette decine di altre richieste, che hanno innescato problematiche di gestione: se si concede sotto casa, va concesso anche sotto il posto di lavoro, moltiplicando le istanze personali. Non può essere questa la logica, ecco perché si preferisce aumentare quelli non riservati».

È poi il mobility manager Umberto Martone a evidenziare un altro problema: «Per ogni parcheggio ad personam, bisogna fare sopralluoghi e verifiche e nell'ufficio Mobilità siamo in tre. Le valutazioni sono necessarie: in passato ci sono state persone che avevano la disponibilità del box interno, eppure hanno richiesto il posto personalizzato su strada, destinando poi il box ad altro. Inoltre, esiste un problema fisico di realizzazione: abbiamo tremila tagliandi disabili in circolazione, non si potrebbero realizzare tremila stalli ad personam».

