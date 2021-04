4 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







MOBILITA'

Il Comune di Latina ha escusso la polizza fidejussoria rilasciata da Atral, precedente gestore della sosta a pagamento in città, per mancata o non adeguata manutenzione delle attrezzature. Ovvero, dei parcometri e del parcheggio multipiano di Latina Scalo.

L'appalto, della usuale durata triennale, per la gestione delle cosiddette strisce blu, dopo i problemi con Urbania (e le polizze fidejussorie che alla fine di quella gestione, risultarono non affidabili), con l'affidamento ad Atral impose polizze sicure. Ora, nelle procedure di passaggio da Atral alla nuova gestione di Sct Group, l'amministrazione di piazza del Popolo ha svolto le usuali verifiche delle attrezzature affidate, ovvero i parcometri distribuiti nella ztl e al mare e al parcheggio multipiano di Latina Scalo. E, da come emerge dalle 200 pagine di relazione finale stilata dagli uffici di piazza del Popolo, molte di queste attrezzature non avrebbero ricevuto adeguate cure e diverse di essere non sarebbero più in condizioni di funzionare. I vecchi parcometri hanno subito nel corso degli anni vari problemi, da un lato atti vandalici, dall'altro veri e propri furti del denaro in essi contenuto, dall'altro ancora acciacchi di vetustà, e ancora l'elettronica fuori uso o non cablata. Ancora più grave la situazione del multipiano, duramente vandalizzato e che viene ora ristrutturato con nuovi impianti, nuova illuminazione, nuovo gabbiotto, nuovi sistemi di emissione dei biglietti. Per questo, «l'ente ha deciso di procedere all'escussione della polizza fiduejussoria del valore di 200mila euro, per mancata manutenzione ordinaria e straordinaria di parcometri e multipiano. Polizza che è stata escussa ma non ancora incassata», precisa l'assessore alla Mobilità e trasporti, Dario Bellini.

Con la nuova gestione di Sct group sono ora arrivati in centro 30 nuovi parcometri, che da due giorni sono operativi. Sono stati scartati della plastica che li ricopriva, mentre sono stati incartati quelli vecchi, al fianco dei quali sono stati installati. Per quelli vecchi, gli uffici stanno studiando le modalità di rimozione, in modo da eliminare del tutto anche le vecchie basette di cemento. Di quelli precedentemente installati nella vecchia gestione, di tipologia analoga a quelli nuovi, ne sono ancora utilizzabili 21, per un totale di 51 parcometri di ultima generazione su un totale di 127 esistenti in centro e 35 sul lungomare (posizionati per la stagione estiva). Consentiranno di pagare la sosta come di consueto con le monete, ma anche con le carte di credito, anche in modalità contactless. È sempre disponibile inoltre l'app per smartphone Sosta+ con due modalità di pagamento (un monte prepagato aperto a scalare in automatico di 30 minuti in 30 minuti oppure un monte chiuso, da rinnovare in manuale, sempre ogni 30 minuti). «Per i parcometri al mare - prosegue ancora l'assessore - intendiamo investire circa 200mila euro provenienti proprio dall'aggio della sosta a pagamento, per rinnovarli».

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA